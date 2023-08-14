14 августа 2023

Власти рекомендовали курганцам перейти на отечественный софт для записи к врачу

© Служба новостей «URA.RU»
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Урайская городская клиническая больница. Урай , электронная регистратура, запись на прием
Курганцы сообщили о трудностях при электронной регистрации на прием Фото:

Жителям Курганской области следует перейти на отечественный софт, чтобы система электронной записи на прием к врачу работала без сбоев. Об этом сообщили в областном депздраве. Поводом послужила жалоба горожан на портале «Обратись».

«По данным Медицинского информационно-аналитического центра в регионе <…>, сбоев не зафиксировано. Рекомендуем вам использовать отечественное программное обеспечение актуальных версий», — пояснили специалисты ведомства.

В жалобе указано, что у населения возникли трудности при переходе на сайт «Поликлиника45» и портал k-vrachu, телефон выдает ошибку. Обратившиеся подчеркивали, что проблема наблюдается «не первый день».

О сбоях в работе системы электронной регистрации при записи к врачу на территории Курганской области URA.RU писало ранее. Пациенты жаловались на это в местных пабликах и мессенджерах.

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Жителям Курганской области следует перейти на отечественный софт, чтобы система электронной записи на прием к врачу работала без сбоев. Об этом сообщили в областном депздраве. Поводом послужила жалоба горожан на портале «Обратись». «По данным Медицинского информационно-аналитического центра в регионе <…>, сбоев не зафиксировано. Рекомендуем вам использовать отечественное программное обеспечение актуальных версий», — пояснили специалисты ведомства. В жалобе указано, что у населения возникли трудности при переходе на сайт «Поликлиника45» и портал k-vrachu, телефон выдает ошибку. Обратившиеся подчеркивали, что проблема наблюдается «не первый день». О сбоях в работе системы электронной регистрации при записи к врачу на территории Курганской области URA.RU писало ранее. Пациенты жаловались на это в местных пабликах и мессенджерах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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