Власти рекомендовали курганцам перейти на отечественный софт для записи к врачу

15 августа 2023 в 05:39 Размер текста - 17 +

Курганцы сообщили о трудностях при электронной регистрации на прием Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жителям Курганской области следует перейти на отечественный софт, чтобы система электронной записи на прием к врачу работала без сбоев. Об этом сообщили в областном депздраве. Поводом послужила жалоба горожан на портале «Обратись». «По данным Медицинского информационно-аналитического центра в регионе <…>, сбоев не зафиксировано. Рекомендуем вам использовать отечественное программное обеспечение актуальных версий», — пояснили специалисты ведомства. В жалобе указано, что у населения возникли трудности при переходе на сайт «Поликлиника45» и портал k-vrachu, телефон выдает ошибку. Обратившиеся подчеркивали, что проблема наблюдается «не первый день». О сбоях в работе системы электронной регистрации при записи к врачу на территории Курганской области URA.RU писало ранее. Пациенты жаловались на это в местных пабликах и мессенджерах.

Жителям Курганской области следует перейти на отечественный софт, чтобы система электронной записи на прием к врачу работала без сбоев. Об этом сообщили в областном депздраве. Поводом послужила жалоба горожан на портале «Обратись». «По данным Медицинского информационно-аналитического центра в регионе <…>, сбоев не зафиксировано. Рекомендуем вам использовать отечественное программное обеспечение актуальных версий», — пояснили специалисты ведомства. В жалобе указано, что у населения возникли трудности при переходе на сайт «Поликлиника45» и портал k-vrachu, телефон выдает ошибку. Обратившиеся подчеркивали, что проблема наблюдается «не первый день». О сбоях в работе системы электронной регистрации при записи к врачу на территории Курганской области URA.RU писало ранее. Пациенты жаловались на это в местных пабликах и мессенджерах.