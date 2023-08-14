Власти рекомендовали курганцам перейти на отечественный софт для записи к врачу

Жителям Курганской области следует перейти на отечественный софт, чтобы система электронной записи на прием к врачу работала без сбоев. Об этом сообщили в областном депздраве. Поводом послужила жалоба горожан на портале «Обратись».
«По данным Медицинского информационно-аналитического центра в регионе <…>, сбоев не зафиксировано. Рекомендуем вам использовать отечественное программное обеспечение актуальных версий», — пояснили специалисты ведомства.
В жалобе указано, что у населения возникли трудности при переходе на сайт «Поликлиника45» и портал k-vrachu, телефон выдает ошибку. Обратившиеся подчеркивали, что проблема наблюдается «не первый день».
О сбоях в работе системы электронной регистрации при записи к врачу на территории Курганской области URA.RU писало ранее. Пациенты жаловались на это в местных пабликах и мессенджерах.
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