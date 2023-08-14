Власти ЯНАО продлили запрет на посещение лесов для жителей округа до 5 сентября. Приказ о продлении ограничений подписал глава окружного департамента природы Александр Гаврилюк.
«Об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории Ямальского, Надымского, Таркосалинского, Ноябрьского и Красноселькупского лесничеств ЯНАО. Ограничения, указанные в пункте первом настоящего приказа, вводятся на срок с 16 августа по 05 сентября», — сообщается в приказе, опубликованном на официальном сайте окружного правительства.
Ограничительные меры продлеваются из-за жаркой сухой погоды. Они будут сняты при стабилизации лесопожарной обстановки.
Ранее URA.RU рассказало, что с 26 августа на территории Приуральского, Пуровского, Шурышкарского, Надымского и Красноселькупского районов округа действовал запрет на посещение лесов до 15 августа. В лесу могли находиться работники лесничеств и лица, задействованные на тушении пожаров.
Приказ, ограничивающий пребывание ямальцев в лесах продлен до 5 сентября
Фото: скрин приказа, сайт Правительства ЯНАО — https://yanao.ru/dokumenty/104579/
Власти ЯНАО продлили запрет на посещение лесов для жителей округа до 5 сентября. Приказ о продлении ограничений подписал глава окружного департамента природы Александр Гаврилюк. «Об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории Ямальского, Надымского, Таркосалинского, Ноябрьского и Красноселькупского лесничеств ЯНАО. Ограничения, указанные в пункте первом настоящего приказа, вводятся на срок с 16 августа по 05 сентября», — сообщается в приказе, опубликованном на официальном сайте окружного правительства. Ограничительные меры продлеваются из-за жаркой сухой погоды. Они будут сняты при стабилизации лесопожарной обстановки. Ранее URA.RU рассказало, что с 26 августа на территории Приуральского, Пуровского, Шурышкарского, Надымского и Красноселькупского районов округа действовал запрет на посещение лесов до 15 августа. В лесу могли находиться работники лесничеств и лица, задействованные на тушении пожаров.