Власти ЯНАО продлили до 5 сентября запрет на посещение лесов

Власти ЯНАО продлили ограничение на пребывание в лесах до 5 сентября Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

Власти ЯНАО продлили запрет на посещение лесов для жителей округа до 5 сентября. Приказ о продлении ограничений подписал глава окружного департамента природы Александр Гаврилюк.

«Об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории Ямальского, Надымского, Таркосалинского, Ноябрьского и Красноселькупского лесничеств ЯНАО. Ограничения, указанные в пункте первом настоящего приказа, вводятся на срок с 16 августа по 05 сентября», — сообщается в приказе, опубликованном на официальном сайте окружного правительства.

Ограничительные меры продлеваются из-за жаркой сухой погоды. Они будут сняты при стабилизации лесопожарной обстановки.

Ранее URA.RU рассказало, что с 26 августа на территории Приуральского, Пуровского, Шурышкарского, Надымского и Красноселькупского районов округа действовал запрет на посещение лесов до 15 августа. В лесу могли находиться работники лесничеств и лица, задействованные на тушении пожаров.