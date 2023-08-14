14 августа 2023

В ЯНАО жителям запретили ходить в лес до сентября. Документ

Власти ЯНАО продлили до 5 сентября запрет на посещение лесов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Природа и туризм в Пермском крае. Пермь, лес, рюкзаки, палатки, чп, помощь, чс, полевой лагерь, природа, поиск пропавших, туристы в пешем походе
Власти ЯНАО продлили ограничение на пребывание в лесах до 5 сентября Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России 2023

Власти ЯНАО продлили запрет на посещение лесов для жителей округа до 5 сентября. Приказ о продлении ограничений подписал глава окружного департамента природы Александр Гаврилюк.

«Об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории Ямальского, Надымского, Таркосалинского, Ноябрьского и Красноселькупского лесничеств ЯНАО. Ограничения, указанные в пункте первом настоящего приказа, вводятся на срок с 16 августа по 05 сентября», — сообщается в приказе, опубликованном на официальном сайте окружного правительства.

Ограничительные меры продлеваются из-за жаркой сухой погоды. Они будут сняты при стабилизации лесопожарной обстановки.

Ранее URA.RU рассказало, что с 26 августа на территории Приуральского, Пуровского, Шурышкарского, Надымского и Красноселькупского районов округа действовал запрет на посещение лесов до 15 августа. В лесу могли находиться работники лесничеств и лица, задействованные на тушении пожаров.

Приказ, ограничивающий пребывание ямальцев в лесах продлен до 5 сентября
Приказ, ограничивающий пребывание ямальцев в лесах продлен до 5 сентября
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ЯНАО продлили запрет на посещение лесов для жителей округа до 5 сентября. Приказ о продлении ограничений подписал глава окружного департамента природы Александр Гаврилюк. «Об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории Ямальского, Надымского, Таркосалинского, Ноябрьского и Красноселькупского лесничеств ЯНАО. Ограничения, указанные в пункте первом настоящего приказа, вводятся на срок с 16 августа по 05 сентября», — сообщается в приказе, опубликованном на официальном сайте окружного правительства. Ограничительные меры продлеваются из-за жаркой сухой погоды. Они будут сняты при стабилизации лесопожарной обстановки. Ранее URA.RU рассказало, что с 26 августа на территории Приуральского, Пуровского, Шурышкарского, Надымского и Красноселькупского районов округа действовал запрет на посещение лесов до 15 августа. В лесу могли находиться работники лесничеств и лица, задействованные на тушении пожаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...