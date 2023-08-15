В Кургане на концерте бывшего замдиректора филармонии установили рамки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на входе в Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) установили металлические рамки. Об этом сообщает корреспондент информационного агентства URA.RU.

«Сотрудники полиции сказали, что рамки установлены давно. Также есть ограждение около сцены. Причем раньше на концертах „Квартирника“ такого не было», — передает корреспондент URA.RU.

Журналист агентства обратилась за комментарием в пресс-службу мэрии Кургана. Сообщается, что рамки установлены организаторами концерта в целях безопасности. Ограждение выставлено также организаторами для того, чтобы огородить звуковую аппаратуру.

Ранее URA.RU писало, что из курганской филармонии уволился замдиректора, которого туда устроил Шумков. Он ушел по собственному желанию. В свой последний рабочий день, Можельский пригласил горожан в ЦПКиО в 19:00 прийти на концерт, посвященный памяти исполнителя Виктора Цоя.