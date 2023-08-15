15 августа 2023

В Тюмени из-за решения Центробанка вырастут цены на жилье

Повышение ключевой ставки на 3,5% застави тюменских девелоперов поднять цены
© Служба новостей «URA.RU»
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Ключевые застройщики задумались о повышении цен из-за удорожания кредитов на строительство Фото:

Несколько застройщиков Тюмени после повышения центробанком ключевой ставки сразу на 3,5 процентных пункта заявили о том, что в ближайшее время пересмотрят стоимость квадратного метра. О том, что удорожание строительных кредитов скажется на окончательной цене квартир, URA.RU рассказали в офисе компании «Брусника».

«Повышение ставки — негативный фактор для рынка недвижимости. Вслед за ключевой ставкой увеличится стоимость ипотеки. Наиболее ощутим этот рост будет на вторичном рынке. Цена новой недвижимости, скорее всего так же вырастет», пояснили в «Бручнике» в ответ на запрос URA.RU.

О повышении цент в жилом комплексе «Корней» уже заявила компания «Твелл», ведущая застройку. Причина и размер повышения в сообщении в официальном telegram-канале «Корнея» не называется. «Очевидно, это отчасти связано и с повышением ключевой ставки: о решении Центробанка стало известно ближе к полудню 15 августа, а „Корней“ сделал объявление два часа спустя», — сообщил URA.RU источник в девелоперском сообществе Тюмени.

Ранее агентство рассказало, какие прогнозы делали застройщики после первого в этом году повышения ключевой ставки. Тогда эксперты предсказывали стагнацию вторичного рынка недвижимости.

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Несколько застройщиков Тюмени после повышения центробанком ключевой ставки сразу на 3,5 процентных пункта заявили о том, что в ближайшее время пересмотрят стоимость квадратного метра. О том, что удорожание строительных кредитов скажется на окончательной цене квартир, URA.RU рассказали в офисе компании «Брусника». «Повышение ставки — негативный фактор для рынка недвижимости. Вслед за ключевой ставкой увеличится стоимость ипотеки. Наиболее ощутим этот рост будет на вторичном рынке. Цена новой недвижимости, скорее всего так же вырастет», пояснили в «Бручнике» в ответ на запрос URA.RU. О повышении цент в жилом комплексе «Корней» уже заявила компания «Твелл», ведущая застройку. Причина и размер повышения в сообщении в официальном telegram-канале «Корнея» не называется. «Очевидно, это отчасти связано и с повышением ключевой ставки: о решении Центробанка стало известно ближе к полудню 15 августа, а „Корней“ сделал объявление два часа спустя», — сообщил URA.RU источник в девелоперском сообществе Тюмени. Ранее агентство рассказало, какие прогнозы делали застройщики после первого в этом году повышения ключевой ставки. Тогда эксперты предсказывали стагнацию вторичного рынка недвижимости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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