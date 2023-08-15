В Тюмени из-за решения Центробанка вырастут цены на жилье

Несколько застройщиков Тюмени после повышения центробанком ключевой ставки сразу на 3,5 процентных пункта заявили о том, что в ближайшее время пересмотрят стоимость квадратного метра. О том, что удорожание строительных кредитов скажется на окончательной цене квартир, URA.RU рассказали в офисе компании «Брусника».
«Повышение ставки — негативный фактор для рынка недвижимости. Вслед за ключевой ставкой увеличится стоимость ипотеки. Наиболее ощутим этот рост будет на вторичном рынке. Цена новой недвижимости, скорее всего так же вырастет», пояснили в «Бручнике» в ответ на запрос URA.RU.
О повышении цент в жилом комплексе «Корней» уже заявила компания «Твелл», ведущая застройку. Причина и размер повышения в сообщении в официальном telegram-канале «Корнея» не называется. «Очевидно, это отчасти связано и с повышением ключевой ставки: о решении Центробанка стало известно ближе к полудню 15 августа, а „Корней“ сделал объявление два часа спустя», — сообщил URA.RU источник в девелоперском сообществе Тюмени.
Ранее агентство рассказало, какие прогнозы делали застройщики после первого в этом году повышения ключевой ставки. Тогда эксперты предсказывали стагнацию вторичного рынка недвижимости.
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