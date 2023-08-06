Тюменские риелторы прогнозируют резкий рост цен на квартиры

Тюменские риелторы: повышение ключевой ставки увеличивает ипотеку и снижает спрос на жилье

07 августа 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Повышение ключевой ставки увеличивает ипотеку и снижает спрос на жилье Фото: Московец Илья © URA.RU Тюменские риелторы прогнозируют резкий рост цен на квартиры из-за повышения ключевой ставки Банка России. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Кристина Бронникова, риелтор агентства недвижимости «Этажи». «Повышение ключевой ставки ЦБ ведет за собой повышение ставок по ипотечным кредитам, что в свою очередь делает ипотеку менее доступной и снижает спрос на жилье. Может привести к ужесточению требований к заемщику или даже ограничить размеры займа», — рассказала риелтор. По словам риелтора, цены на новостройки продолжат расти, где стимулировать рост направлены госпрограммы по льготной ипотеке. Но, по прогнозам Кристины Бронниковой, на рынке вторичной недвижимости будет стагнация. Спрос на такое жилье будет снижаться. В конце июля Банк России впервые с февраля 2022 года повысил ключевую ставку. Теперь она сотавляет до 8,50% годовых.

Тюменские риелторы прогнозируют резкий рост цен на квартиры из-за повышения ключевой ставки Банка России. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Кристина Бронникова, риелтор агентства недвижимости «Этажи». «Повышение ключевой ставки ЦБ ведет за собой повышение ставок по ипотечным кредитам, что в свою очередь делает ипотеку менее доступной и снижает спрос на жилье. Может привести к ужесточению требований к заемщику или даже ограничить размеры займа», — рассказала риелтор. По словам риелтора, цены на новостройки продолжат расти, где стимулировать рост направлены госпрограммы по льготной ипотеке. Но, по прогнозам Кристины Бронниковой, на рынке вторичной недвижимости будет стагнация. Спрос на такое жилье будет снижаться. В конце июля Банк России впервые с февраля 2022 года повысил ключевую ставку. Теперь она сотавляет до 8,50% годовых.