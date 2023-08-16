16 августа 2023
15 августа 2023

В ЯНАО на выходные вернется сильный ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра будут составлять до 17 метров в секунду Фото:

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в субботу 19 августа днем ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В субботу днем 19 августа на территории Ямално-Ненецкого округа синоптики прогнозируют ветер 8-13 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Ночью ветер с юго-западного направления перейдет днем на северо-западный», — сказано в прогнозе.

Ночью температура воздуха составит от 8 до 13 градусов тепла, местами опустится до 3 градусов. Днем воздух прогреется до 20 градусов тепла, местами до 25 градусов. Также в течение всего дня ожидаются кратковременные дожди и переменная облачность.

Ранее синоптики обещали жителям ЯНАО в ночь на 12 августа резкое похолодании до нуля градусов. Днем стрелки термометра в некоторых районах должны были подняться до 22 градусов.

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в субботу 19 августа днем ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «В субботу днем 19 августа на территории Ямално-Ненецкого округа синоптики прогнозируют ветер 8-13 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Ночью ветер с юго-западного направления перейдет днем на северо-западный», — сказано в прогнозе. Ночью температура воздуха составит от 8 до 13 градусов тепла, местами опустится до 3 градусов. Днем воздух прогреется до 20 градусов тепла, местами до 25 градусов. Также в течение всего дня ожидаются кратковременные дожди и переменная облачность. Ранее синоптики обещали жителям ЯНАО в ночь на 12 августа резкое похолодании до нуля градусов. Днем стрелки термометра в некоторых районах должны были подняться до 22 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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