В ЯНАО на выходные вернется сильный ветер

Порывы ветра будут составлять до 17 метров в секунду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в субботу 19 августа днем ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В субботу днем 19 августа на территории Ямално-Ненецкого округа синоптики прогнозируют ветер 8-13 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Ночью ветер с юго-западного направления перейдет днем на северо-западный», — сказано в прогнозе.

Ночью температура воздуха составит от 8 до 13 градусов тепла, местами опустится до 3 градусов. Днем воздух прогреется до 20 градусов тепла, местами до 25 градусов. Также в течение всего дня ожидаются кратковременные дожди и переменная облачность.

Ранее синоптики обещали жителям ЯНАО в ночь на 12 августа резкое похолодании до нуля градусов. Днем стрелки термометра в некоторых районах должны были подняться до 22 градусов.