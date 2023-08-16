За статус молодежной столицы поборются Ноябрьск, Салехард и Тарко-Сале Фото: Сергей Русанов © URA.RU

ЯНАО заявил рекордное количество городов на конкурс «Молодежная столица России» — Ноябрьск, Салехард и Тарко-Сале поборются за это звание. Об этом сообщили на проекте «Территория смыслов», на котором сегодня выступал губернатор региона Дмитрий Артюхов.

«Ямал поставил рекорд по количеству городов, которые заявились на молодежную столицу следующего года», — сообщил ведущий форума. «Мы решили не качеством, а количеством брать. Завалим заявками всех», — пошутил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

На статус «Молодежной столицы России — 2024» претендуют Ноябрьск, Салехард и Тарко-Сале. В прошлом году статус столицы получил Нижний Новгород. Новый Уренгой стал финалистом конкурса.