Власти ЯНАО просят поддержать Новый Уренгой в конкурсе за звание «Молодежная столица РФ»

21 ноября 2022 в 11:57 Размер текста - 17 +

Финальное голосование за звание молодежная столица России состоятся 23 ноября Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Власти ЯНАО призвали жителей округа поддержать Новый Уренгой в конкурсе за звание «Молодежная столица России». Финальное голосование стартует 23 ноября, сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Новый Уренгой вошел в топ-7 городов-претендентов на титул „Молодежной столицы России“. 23 ноября на сайте Федерального агентства по делам молодежи стартует финальное народное голосование, которое продлится до 10 декабря. Каждый желающий может поддержать газовую столицу Ямала в борьбе за престижное звание», — говорится в сообщении. Итоги голосования подведут в декабре этого года на Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых». Всю информацию о конкурсе можно узнать на официальной странице Росмолодежи во «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что делегация из ЯНАО представила себя на одном из этапов конкурса. Тогда ямальцы рассказывали о своих лучших проектах и участвовали в викторине, в которой отвечали на вопросы о регионе.

Власти ЯНАО призвали жителей округа поддержать Новый Уренгой в конкурсе за звание «Молодежная столица России». Финальное голосование стартует 23 ноября, сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Новый Уренгой вошел в топ-7 городов-претендентов на титул „Молодежной столицы России“. 23 ноября на сайте Федерального агентства по делам молодежи стартует финальное народное голосование, которое продлится до 10 декабря. Каждый желающий может поддержать газовую столицу Ямала в борьбе за престижное звание», — говорится в сообщении. Итоги голосования подведут в декабре этого года на Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых». Всю информацию о конкурсе можно узнать на официальной странице Росмолодежи во «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что делегация из ЯНАО представила себя на одном из этапов конкурса. Тогда ямальцы рассказывали о своих лучших проектах и участвовали в викторине, в которой отвечали на вопросы о регионе.