В Тюменской области мать лишила отца выплат за погибшего на СВО сына

17 августа 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Отец ушел из семьи, когда сыну был год, и не приехал на его похороны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Тюменской области лишила бывшего мужа выплат от государства, положенных родителям за смерть сына, погибшего на СВО. Информация содержится в судебном акте. Женщина доказала, что бывший муж не участвовал в воспитании ребенка. «Сын истца проходил службу по контракту, был сапером, участвовал в спецоперации, где погиб при исполнении воинского долга. Женщина обратилась в суд с требованием лишить биологического отца ребенка выплат, которые положены родителям погибших участников СВО. Иск удовлетворен в полном объеме», — следует из материалов дела, с которым ознакомилось URA.RU. Общая сумма выплат, которая полагается родным погибшего военного от государства, составила более 15,4 млн рублей. Мать получила лишь половину, так как вторая часть полагалась отцу молодого человека. Однако в суде женщина заявила, что бывший муж ушел из семьи, когда ребенку был всего год, и в дальнейшем его воспитанием и содержанием не занимался. Не было его и на похоронах. Суд первой инстанции встал на сторону женщины. Ее бывший муж подал апелляцию. В ней он настаивал, что хоть и не воспитывал сына в полной мере, но родительских прав лишен не был, поэтому имеет право на выплаты. Однако доводы мужчины суд не убедили: решение оставили без изменения.

Жительница Тюменской области лишила бывшего мужа выплат от государства, положенных родителям за смерть сына, погибшего на СВО. Информация содержится в судебном акте. Женщина доказала, что бывший муж не участвовал в воспитании ребенка. «Сын истца проходил службу по контракту, был сапером, участвовал в спецоперации, где погиб при исполнении воинского долга. Женщина обратилась в суд с требованием лишить биологического отца ребенка выплат, которые положены родителям погибших участников СВО. Иск удовлетворен в полном объеме», — следует из материалов дела, с которым ознакомилось URA.RU. Общая сумма выплат, которая полагается родным погибшего военного от государства, составила более 15,4 млн рублей. Мать получила лишь половину, так как вторая часть полагалась отцу молодого человека. Однако в суде женщина заявила, что бывший муж ушел из семьи, когда ребенку был всего год, и в дальнейшем его воспитанием и содержанием не занимался. Не было его и на похоронах. Суд первой инстанции встал на сторону женщины. Ее бывший муж подал апелляцию. В ней он настаивал, что хоть и не воспитывал сына в полной мере, но родительских прав лишен не был, поэтому имеет право на выплаты. Однако доводы мужчины суд не убедили: решение оставили без изменения.