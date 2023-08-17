17 августа 2023

В ЯНАО предлагают зарабатывать сотни тысяч рублей на продаже лимонной кислоты

© Служба новостей «URA.RU»
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Лимонарий. Агаповский район, Челябинская область, цитрусовые, лимоны, фрукт
Ямальцами предлагают производить и продавать лимонную кислоту Фото:

Жителям ЯНАО предлагают заняться бизнесом по производству лимонной кислоты. Доход от продаж будет составлять более 200 тысяч рублей в месяц, говорится на площадке «Авито».

«Мы предлагаем производить и фасовать лимонную кислоту объемом от 50 грамм до 25 килограммов и продавать в магазинах, оптовых базах. Спрос солидный: от производителей пищевой промышленности, аграрной сферы до бытового клиента. Оборот 220 000 рублей, затратная часть 20 000 рублей, итого чистыми 200 000 рублей в месяц и это только первый месяц работы бизнеса», — сказано в объявлении.

Продавец франшизы предоставляет бытовые приборы, необходимые для производства: сушильную машину, миксер, измельчитель и другую технику. Также оказывает помощь с оформлением всех документов и внедрением продукции в магазины крупных сетей супермаркетов.

Ранее в ЯНАО предлагали купить бизнес, доход от которого составляет 750 тысяч рублей в месяц. Ямальцы могли продавать алкогольное мороженное и зарабатывать сезонно сотни тысяч.

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Жителям ЯНАО предлагают заняться бизнесом по производству лимонной кислоты. Доход от продаж будет составлять более 200 тысяч рублей в месяц, говорится на площадке «Авито». «Мы предлагаем производить и фасовать лимонную кислоту объемом от 50 грамм до 25 килограммов и продавать в магазинах, оптовых базах. Спрос солидный: от производителей пищевой промышленности, аграрной сферы до бытового клиента. Оборот 220 000 рублей, затратная часть 20 000 рублей, итого чистыми 200 000 рублей в месяц и это только первый месяц работы бизнеса», — сказано в объявлении. Продавец франшизы предоставляет бытовые приборы, необходимые для производства: сушильную машину, миксер, измельчитель и другую технику. Также оказывает помощь с оформлением всех документов и внедрением продукции в магазины крупных сетей супермаркетов. Ранее в ЯНАО предлагали купить бизнес, доход от которого составляет 750 тысяч рублей в месяц. Ямальцы могли продавать алкогольное мороженное и зарабатывать сезонно сотни тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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