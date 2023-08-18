18 августа 2023

Губернатор Шумков поздравил курганцев с Днем города

Губернатор Шумков: Курган из «символа дыры и депрессии» становится уютным и развивающимся
© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд министра МЧС Куренкова Александра в село Юлдус. Курган , шумков вадим
Вадим Шумков отметил, что Курган «из символа дыры и депрессии» становится уютным Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей Кургана с Днем города. Он отметил, что можно увидеть «невооруженным взглядом» изменения, произошедшие с городом.

«Прошло немного времени, но видно невооруженным взглядом то, как изменился Курган. Всего несколько лет, но такие колоссальные сдвиги. Город из символа дыры и вечной депрессии становится уютным и активно развивающимся. <…> Самое главное, что еще лучше станут люди, живущие в Кургане. Своими помыслами, душой, для их блага, для их будущего. А будущее обязательно будет светлым», — говорится в поздравлении Шумкова, опубликованном на официальном сайте правительства Курганской области.

В Кургане проходит празднование 344-летия со дня основания города. Для курганцев и гостей пройдут праздничные мероприятия, которые завершатся салютом.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей Кургана с Днем города. Он отметил, что можно увидеть «невооруженным взглядом» изменения, произошедшие с городом. «Прошло немного времени, но видно невооруженным взглядом то, как изменился Курган. Всего несколько лет, но такие колоссальные сдвиги. Город из символа дыры и вечной депрессии становится уютным и активно развивающимся. <…> Самое главное, что еще лучше станут люди, живущие в Кургане. Своими помыслами, душой, для их блага, для их будущего. А будущее обязательно будет светлым», — говорится в поздравлении Шумкова, опубликованном на официальном сайте правительства Курганской области. В Кургане проходит празднование 344-летия со дня основания города. Для курганцев и гостей пройдут праздничные мероприятия, которые завершатся салютом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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