Губернатор Шумков поздравил курганцев с Днем города

Губернатор Шумков: Курган из «символа дыры и депрессии» становится уютным и развивающимся

19 августа 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков отметил, что Курган «из символа дыры и депрессии» становится уютным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей Кургана с Днем города. Он отметил, что можно увидеть «невооруженным взглядом» изменения, произошедшие с городом. «Прошло немного времени, но видно невооруженным взглядом то, как изменился Курган. Всего несколько лет, но такие колоссальные сдвиги. Город из символа дыры и вечной депрессии становится уютным и активно развивающимся. <…> Самое главное, что еще лучше станут люди, живущие в Кургане. Своими помыслами, душой, для их блага, для их будущего. А будущее обязательно будет светлым», — говорится в поздравлении Шумкова, опубликованном на официальном сайте правительства Курганской области. В Кургане проходит празднование 344-летия со дня основания города. Для курганцев и гостей пройдут праздничные мероприятия, которые завершатся салютом.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей Кургана с Днем города. Он отметил, что можно увидеть «невооруженным взглядом» изменения, произошедшие с городом. «Прошло немного времени, но видно невооруженным взглядом то, как изменился Курган. Всего несколько лет, но такие колоссальные сдвиги. Город из символа дыры и вечной депрессии становится уютным и активно развивающимся. <…> Самое главное, что еще лучше станут люди, живущие в Кургане. Своими помыслами, душой, для их блага, для их будущего. А будущее обязательно будет светлым», — говорится в поздравлении Шумкова, опубликованном на официальном сайте правительства Курганской области. В Кургане проходит празднование 344-летия со дня основания города. Для курганцев и гостей пройдут праздничные мероприятия, которые завершатся салютом.