Губернатор Шумков поздравил курганцев с Днем города

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей Кургана с Днем города. Он отметил, что можно увидеть «невооруженным взглядом» изменения, произошедшие с городом.
«Прошло немного времени, но видно невооруженным взглядом то, как изменился Курган. Всего несколько лет, но такие колоссальные сдвиги. Город из символа дыры и вечной депрессии становится уютным и активно развивающимся. <…> Самое главное, что еще лучше станут люди, живущие в Кургане. Своими помыслами, душой, для их блага, для их будущего. А будущее обязательно будет светлым», — говорится в поздравлении Шумкова, опубликованном на официальном сайте правительства Курганской области.
В Кургане проходит празднование 344-летия со дня основания города. Для курганцев и гостей пройдут праздничные мероприятия, которые завершатся салютом.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.