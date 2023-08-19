В Кургане без воды останутся больницы, школа и детсад

В Кургане 21 августа ограничат холодное водоснабжение в прокуратуре, нескольких больницах, в школе-интернате и в детском саду. Десятки многоквартирных домов останутся без воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз».
«Ограничение холодного водоснабжения 21 августа. Ремонтные работы будут проводиться на водопроводе на улице Коли Мяготина, 99», — говорится в сообщении.
Отключение воды 21 августа с 10:00 до 24:00. Ее не будет по адресам:
- ул. Красина,51, 53, 55, 57 (Прокуратура), 61, 65, 66, 68, 63А, 70, 72, 76, 78, 80;
- ул. Проходная,4, 6 (Поликлиника);
- ул. Пушкина,72, 92, 135, 137;
- ул. Гоголя,11, 25;
- ул. Товарная,5, 11;
- ул. Кирова, 83, 85, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109А, 111, 113, 115, 115А, 117, 117А, 119;
- ул. Тобольная, 41, 70;
- ул. С. Васильева, 30, 30А,32;
- ул. Володарского, 99;
- ул. К.Мяготина, 72, 74, 78, 85, 85/1, 90, 90А, 92, 96, 97, 97А, 97Б, 98, 98А, 99, 99А, 99Б (детский сад), 100, 100к.1, 100/1, 101, 101А (школа-интернат), 103, 105, 109, 111, 111А, 113, 114 (детская поликлиника), 115, 117, 117А, 127, 129;
- Т/П №1, 1Ж, 2, 2Ж, 40,1 41.
Ресурсоснабжающая организация просит курганцев заранее запастись водой. Кроме того, будет снижено давление воды в квадрате улиц Коли Мяготина — Ленина — Станционная — Красина.
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