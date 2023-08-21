В Свердловской области корова сломала доярке шейку бедра

В Свердловской области произошел несчастный случай. Корова во время доения боднула доярку, отчего та упала и сломала шейку бедра. В дело пришлось вмешаться региональной прокуратуре.
По данным пресс-службы надзорного ведомства, инцидент произошел на молочно-товарной ферме кооператива «Искра» в Артинском районе. Во время доения одна из коров толкнула женщину. Она упала, почувствовав при этом острую боль в тазобедренном суставе. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом шейки левого бедра со смещением.
Прокуратура посчитала, что производственная травма привела к «тяжелой степени повреждения здоровья». Среди причин произошедшего в надзорном ведомстве назвали отсутствие фиксации коровы, а также игнорирование норм охраны труда. В итоге работодатель по решению суда выплатит пострадавшей доярке 250 тысяч рублей.
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