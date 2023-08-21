В Свердловской области корова сломала доярке шейку бедра 22 августа 2023 в 11:01 Размер текста - 17 + Корова толкнула доярку, отчего она упала и сломала шейку бедра Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Свердловской области произошел несчастный случай. Корова во время доения боднула доярку, отчего та упала и сломала шейку бедра. В дело пришлось вмешаться региональной прокуратуре. По данным пресс-службы надзорного ведомства, инцидент произошел на молочно-товарной ферме кооператива «Искра» в Артинском районе. Во время доения одна из коров толкнула женщину. Она упала, почувствовав при этом острую боль в тазобедренном суставе. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом шейки левого бедра со смещением. Прокуратура посчитала, что производственная травма привела к «тяжелой степени повреждения здоровья». Среди причин произошедшего в надзорном ведомстве назвали отсутствие фиксации коровы, а также игнорирование норм охраны труда. В итоге работодатель по решению суда выплатит пострадавшей доярке 250 тысяч рублей. В Свердловской области произошел несчастный случай. Корова во время доения боднула доярку, отчего та упала и сломала шейку бедра. В дело пришлось вмешаться региональной прокуратуре. По данным пресс-службы надзорного ведомства, инцидент произошел на молочно-товарной ферме кооператива «Искра» в Артинском районе. Во время доения одна из коров толкнула женщину. Она упала, почувствовав при этом острую боль в тазобедренном суставе. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом шейки левого бедра со смещением. Прокуратура посчитала, что производственная травма привела к «тяжелой степени повреждения здоровья». Среди причин произошедшего в надзорном ведомстве назвали отсутствие фиксации коровы, а также игнорирование норм охраны труда. В итоге работодатель по решению суда выплатит пострадавшей доярке 250 тысяч рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям