21 августа 2023

В Свердловской области корова сломала доярке шейку бедра

© Служба новостей «URA.RU»
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Сельское хозяйство, сельхозпереработка. Пермь, коровы, коровник, молочная ферма, крс
Корова толкнула доярку, отчего она упала и сломала шейку бедра Фото:

В Свердловской области произошел несчастный случай. Корова во время доения боднула доярку, отчего та упала и сломала шейку бедра. В дело пришлось вмешаться региональной прокуратуре.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, инцидент произошел на молочно-товарной ферме кооператива «Искра» в Артинском районе. Во время доения одна из коров толкнула женщину. Она упала, почувствовав при этом острую боль в тазобедренном суставе. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом шейки левого бедра со смещением.

Прокуратура посчитала, что производственная травма привела к «тяжелой степени повреждения здоровья». Среди причин произошедшего в надзорном ведомстве назвали отсутствие фиксации коровы, а также игнорирование норм охраны труда. В итоге работодатель по решению суда выплатит пострадавшей доярке 250 тысяч рублей.

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В Свердловской области произошел несчастный случай. Корова во время доения боднула доярку, отчего та упала и сломала шейку бедра. В дело пришлось вмешаться региональной прокуратуре. По данным пресс-службы надзорного ведомства, инцидент произошел на молочно-товарной ферме кооператива «Искра» в Артинском районе. Во время доения одна из коров толкнула женщину. Она упала, почувствовав при этом острую боль в тазобедренном суставе. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом шейки левого бедра со смещением. Прокуратура посчитала, что производственная травма привела к «тяжелой степени повреждения здоровья». Среди причин произошедшего в надзорном ведомстве назвали отсутствие фиксации коровы, а также игнорирование норм охраны труда. В итоге работодатель по решению суда выплатит пострадавшей доярке 250 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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