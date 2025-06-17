Создатели фестиваля «Лето на заводе» получили в качестве грантовой поддержки 14,3 млн рублей. Деньги пойдут на благоустройство креативного кластера в Сысерти (Свердловская область), которую негласно называют «уральской Рублевкой».
«Помните, обращались к вам с просьбой пройти опрос и помочь нам подать грант на новую лестницу на завод? Так вот, мы выиграли. Не с первого, но со второго раза. Вчера Фонд президентских грантов (ФПГ) подвел итоги очередного конкурса. Наш проект под рабочим названием „Все на Завод!“ победил. Выигранная сумма — 14,3 млн рублей», — сообщают представители в своих соцсетях.
Полученная сумма — это лишь половина того, что необходимо команде для обустройства лестницы с пандусом. Остальные деньги будут искать среди частных компаний, бизнеса и неравнодушных свердловчан. «Лестница на заводе появится уже не в этом году. Осенью начнутся подготовительные работы, потом будет зима, а закончим уже следующей весной», — говорит команда кластера.
Два года подряд фестиваль «Лето на заводе» оставался без грантов. Несмотря на это, в 2025 году команда запустила шестой сезон, но впервые сделала вход платным.
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