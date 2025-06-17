17 июня 2025

В популярное место на «уральской Рублевке» вложат миллионы. Фото

Создатели «Лета на заводе» в Сысерти получили грант в 14,3 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Обновленный вход на территорию кластера появится в следующем году
Обновленный вход на территорию кластера появится в следующем году Фото:

Создатели фестиваля «Лето на заводе» получили в качестве грантовой поддержки 14,3 млн рублей. Деньги пойдут на благоустройство креативного кластера в Сысерти (Свердловская область), которую негласно называют «уральской Рублевкой».

«Помните, обращались к вам с просьбой пройти опрос и помочь нам подать грант на новую лестницу на завод? Так вот, мы выиграли. Не с первого, но со второго раза. Вчера Фонд президентских грантов (ФПГ) подвел итоги очередного конкурса. Наш проект под рабочим названием „Все на Завод!“ победил. Выигранная сумма — 14,3 млн рублей», — сообщают представители в своих соцсетях.

Полученная сумма — это лишь половина того, что необходимо команде для обустройства лестницы с пандусом. Остальные деньги будут искать среди частных компаний, бизнеса и неравнодушных свердловчан. «Лестница на заводе появится уже не в этом году. Осенью начнутся подготовительные работы, потом будет зима, а закончим уже следующей весной», — говорит команда кластера.

Два года подряд фестиваль «Лето на заводе» оставался без грантов. Несмотря на это, в 2025 году команда запустила шестой сезон, но впервые сделала вход платным.

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Создатели фестиваля «Лето на заводе» получили в качестве грантовой поддержки 14,3 млн рублей. Деньги пойдут на благоустройство креативного кластера в Сысерти (Свердловская область), которую негласно называют «уральской Рублевкой». «Помните, обращались к вам с просьбой пройти опрос и помочь нам подать грант на новую лестницу на завод? Так вот, мы выиграли. Не с первого, но со второго раза. Вчера Фонд президентских грантов (ФПГ) подвел итоги очередного конкурса. Наш проект под рабочим названием „Все на Завод!“ победил. Выигранная сумма — 14,3 млн рублей», — сообщают представители в своих соцсетях. Полученная сумма — это лишь половина того, что необходимо команде для обустройства лестницы с пандусом. Остальные деньги будут искать среди частных компаний, бизнеса и неравнодушных свердловчан. «Лестница на заводе появится уже не в этом году. Осенью начнутся подготовительные работы, потом будет зима, а закончим уже следующей весной», — говорит команда кластера. Два года подряд фестиваль « Лето на заводе» оставался без грантов. Несмотря на это, в 2025 году команда запустила шестой сезон, но впервые сделала вход платным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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