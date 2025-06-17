Власти Екатеринбурга задумались над судьбой электровелосипедов

В Екатеринбурге электровелосипеды сдают в аренду крупные компании и частники

18 июня 2025 в 15:13 Размер текста - 17 +

На электровелосипедах в основном ездят курьеры Фото (архив): Руслан Яроцкий © URA.RU В мэрии Екатеринбурга идет сбор предложений по поводу работы в городе электровелосипедов — нужно ли вводить ограничения скоростей на определенных участках, как у электросамокатов (СИМ), частичные запреты езды, чтобы в будущем предотвратить возможные ДТП. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, близкий к делам администрации. «Мэрия озадачилась этим вопросом с начала самокатного сезона. Собирают информацию по поводу предложения работы по этому направлению», — сообщил источник. Подчеркнув, что сейчас в городе нет сервиса электровелосипедов. Доставщики используют разную технику и не всегда понято, откуда она. Изначально электровелосипеды, мощностью 240-250 ватт, должны ездить по специальным дорожкам, по обочинам дорог либо по тротуарам, так как являются по сути велосипедами. Об этом URA.RU рассказал глава самарской компании по аренде этого вида транспорта «Электрорент» Александр Русинов. В Екатеринбург организация зашла два месяца назад. Также у них есть филиалы в Краснодаре, Ростове-на-Дону, в Нижнем Новгороде и в Казани. Электровелосипеды не являются мопедами Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU «У нас сейчас правовая коллизия на самом деле. По факту эта бандура весит 50 килограмм и ездит 60 км/ч. То есть по идее это тот же мопед. И он должен ездить по проезжей части, соблюдая правила дорожного движения, не выезжать на тротуар. Но по закону это велосипед», — объяснил он. По его словам, самый крупный монополист в Екатеринбурге и стране по аренде этого вида транспорта компания «Крутиколеса». В Москве и в Санк-Петербурге они установили на электровелосамокаты ограничения — лот-модули. Сделали они это по требованию правительства регионов. Снять эти ограничители возможно только по просьбе арендатора. В Екатеринбурге такого пока нет. «У нас самое главное — проверка. Мы именно проверяем клиентов. То есть все у нас от 18-ти лет, без криминального прошлого. Пусть звучит не толерантно, но у нас все клиенты русские. То есть с мигрантами мы не сотрудничаем. И первое в этом году за полгода, с января, ДТП произошло 21 мая в вашем городе [с участием водителя электровелосипеда и автомобиля]. Как произошло — арендатор передала управление своему супругу. А нас запрещена передача управления, потому что мы проверяем конкретного арендатора. У нас за это штраф пять тысяч рублей», — добавил глава компании. Подчеркнув, что в Екатеринбурге работает несколько организаций, что проверяют своих водителей. Остальные — это частники с «Авито». Кикшеринговые компании «Юрент», Whoosh и «Яндекс» этим видом транспорта в столице Урала не занимаются. Аренда электровелосипедов предоставляется в основном для работы курьеров. В мае 2025 года на улице Высоцкого произошло ДТП с участием этого вида транспорта. 21-летний курьер на арендованном электровелосипеде Kugoo PRO, двигаясь по тротуару в сторону улицы Сыромолотова, сбил четырехлетнего мальчика. Ребенка доставили в больницу с травмами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В мэрии Екатеринбурга идет сбор предложений по поводу работы в городе электровелосипедов — нужно ли вводить ограничения скоростей на определенных участках, как у электросамокатов (СИМ), частичные запреты езды, чтобы в будущем предотвратить возможные ДТП. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, близкий к делам администрации. «Мэрия озадачилась этим вопросом с начала самокатного сезона. Собирают информацию по поводу предложения работы по этому направлению», — сообщил источник. Подчеркнув, что сейчас в городе нет сервиса электровелосипедов. Доставщики используют разную технику и не всегда понято, откуда она. Изначально электровелосипеды, мощностью 240-250 ватт, должны ездить по специальным дорожкам, по обочинам дорог либо по тротуарам, так как являются по сути велосипедами. Об этом URA.RU рассказал глава самарской компании по аренде этого вида транспорта «Электрорент» Александр Русинов. В Екатеринбург организация зашла два месяца назад. Также у них есть филиалы в Краснодаре, Ростове-на-Дону, в Нижнем Новгороде и в Казани. «У нас сейчас правовая коллизия на самом деле. По факту эта бандура весит 50 килограмм и ездит 60 км/ч. То есть по идее это тот же мопед. И он должен ездить по проезжей части, соблюдая правила дорожного движения, не выезжать на тротуар. Но по закону это велосипед», — объяснил он. По его словам, самый крупный монополист в Екатеринбурге и стране по аренде этого вида транспорта компания «Крутиколеса». В Москве и в Санк-Петербурге они установили на электровелосамокаты ограничения — лот-модули. Сделали они это по требованию правительства регионов. Снять эти ограничители возможно только по просьбе арендатора. В Екатеринбурге такого пока нет. «У нас самое главное — проверка. Мы именно проверяем клиентов. То есть все у нас от 18-ти лет, без криминального прошлого. Пусть звучит не толерантно, но у нас все клиенты русские. То есть с мигрантами мы не сотрудничаем. И первое в этом году за полгода, с января, ДТП произошло 21 мая в вашем городе [с участием водителя электровелосипеда и автомобиля]. Как произошло — арендатор передала управление своему супругу. А нас запрещена передача управления, потому что мы проверяем конкретного арендатора. У нас за это штраф пять тысяч рублей», — добавил глава компании. Подчеркнув, что в Екатеринбурге работает несколько организаций, что проверяют своих водителей. Остальные — это частники с «Авито». Кикшеринговые компании «Юрент», Whoosh и «Яндекс» этим видом транспорта в столице Урала не занимаются. Аренда электровелосипедов предоставляется в основном для работы курьеров. В мае 2025 года на улице Высоцкого произошло ДТП с участием этого вида транспорта. 21-летний курьер на арендованном электровелосипеде Kugoo PRO, двигаясь по тротуару в сторону улицы Сыромолотова, сбил четырехлетнего мальчика. Ребенка доставили в больницу с травмами.