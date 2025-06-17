Свердловчанка скончалась от инъекции медиков, прибывших ее спасать

В Нижнем Тагиле 68-летняя пациентка скончалась от инъекции, которую ввели прибывшие ей на помощь медики. После укола у женщины началась непредсказуемая аллергическая реакция, о которой никто не подозревал. Сын умершей потребовал с двух учреждений выплатить моральную компенсацию в пять миллионов рублей, но получил в три раза меньше, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Трагическое событие произошло 22 июля 2022 года. Женщина, страдающая от болей в спине, обратилась в ООО МЦ „Академический“ за медпомощью. Ей была назначена процедура блокады болевого синдрома с использованием лидокаина. После инъекции у пациентки возникла аллергическая реакция», — пояснили там. Несмотря на действия врачей и прибывшей бригады скорой помощи, женщина скончалась.
Сын погибшей Александр обратился в суд с требованием выплатить ему пять миллионов рублей компенсации. Была проведена судмедэкспертиза, которая выявила особенности организма пациентки, ставшие причиной бурной аллергии. Эксперты подчеркнули, что столь резкую реакцию невозможно было предвидеть при стандартном обследовании.
Суд учел выводы экспертизы и признал наличие нарушений со стороны медиков. В результате Александру присудили компенсацию в 1,25 млн рублей.
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