17 июня 2025

В Екатеринбурге легковушка на полном ходу снесла самокатчика. Видео

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Самокатчика госпитализировали (архивное фото)
Самокатчика госпитализировали (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Военная и Патриса Лумумбы водитель Lada Granta на полной скорости сбил неспешившегося самокатчика. От удара мужчину отбросило на несколько метров. Видео ДТП передает неофициальный telegram-канал мэрии.

«ДТП произошло вчера [17 июня] около 14:00. В результате водителя самоката госпитализировали», — следует из поста.

Состояние пострадавшего на данный момент неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Военная и Патриса Лумумбы водитель Lada Granta на полной скорости сбил неспешившегося самокатчика. От удара мужчину отбросило на несколько метров. Видео ДТП передает неофициальный telegram-канал мэрии. «ДТП произошло вчера [17 июня] около 14:00. В результате водителя самоката госпитализировали», — следует из поста. Состояние пострадавшего на данный момент неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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