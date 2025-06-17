Самокатчика госпитализировали (архивное фото)
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Военная и Патриса Лумумбы водитель Lada Granta на полной скорости сбил неспешившегося самокатчика. От удара мужчину отбросило на несколько метров. Видео ДТП передает неофициальный telegram-канал мэрии.
«ДТП произошло вчера [17 июня] около 14:00. В результате водителя самоката госпитализировали», — следует из поста.
Состояние пострадавшего на данный момент неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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