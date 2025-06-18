В Екатеринбурге 23-летний мигрант напоил алкоголем 14-летнюю девочку, с которой познакомился в соцсетях. Пьяного ребенка с мужчиной во время патрулирования заметили общественники из «Русской общины», от которых иностранец попытался убежать, рассказали представители движения.
«Мужчина предложил несовершеннолетней девочке прогуляться и напоил ее алкоголем. При себе у мигранта не оказалось документов. Он попытался скрыться с места происшествия. Однако благодаря слаженным действиям дружинников, его удалось задержать», — следует из поста в telegram-канале дружинников.
Несмотря на сопротивление мигранта, его передали сотрудникам полиции. Те обнаружили у задержанного холодное оружие. В результате проверки иностранца выдворили из страны, а школьницу поставили на учет в ПДН.
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