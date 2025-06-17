17 июня 2025

Свердловского участника СВО почти два года не признают ветераном боевых действий

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Мужчина находился на спецоперации до июля 2023 года (архивное фото)
Мужчина находился на спецоперации до июля 2023 года (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участник спецоперации РФ на Украине из Сухого Лога (Свердловская область) почти два года не может добиться получения удостоверения ветерана боевых действий. Будучи срочником, он подписал контракт с Минобороны перед мобилизацией и выполнял боевые задачи на фронте до июля 2023-го, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

"Ветеранское удостоверение выдают на основании выписки из приказа воинской части с указанием количества дней, проведенных на спецоперации. С этой бумагой и возникли трудности", — пояснил депутат в своем telegram-канале. Он добавил, что мужчина должен был получить удостоверение в прошлом году.

К делу подключилась военная прокуратура ЦВО. Правоохранители связались с матерью военнослужащего и прямо сейчас решают вопрос о признании ветераном боевых действий ее сына.

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Участник спецоперации РФ на Украине из Сухого Лога (Свердловская область) почти два года не может добиться получения удостоверения ветерана боевых действий. Будучи срочником, он подписал контракт с Минобороны перед мобилизацией и выполнял боевые задачи на фронте до июля 2023-го, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов. "Ветеранское удостоверение выдают на основании выписки из приказа воинской части с указанием количества дней, проведенных на спецоперации. С этой бумагой и возникли трудности", — пояснил депутат в своем telegram-канале. Он добавил, что мужчина должен был получить удостоверение в прошлом году. К делу подключилась военная прокуратура ЦВО. Правоохранители связались с матерью военнослужащего и прямо сейчас решают вопрос о признании ветераном боевых действий ее сына.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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