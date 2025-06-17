Свердловского участника СВО почти два года не признают ветераном боевых действий

Участник спецоперации РФ на Украине из Сухого Лога (Свердловская область) почти два года не может добиться получения удостоверения ветерана боевых действий. Будучи срочником, он подписал контракт с Минобороны перед мобилизацией и выполнял боевые задачи на фронте до июля 2023-го, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.
"Ветеранское удостоверение выдают на основании выписки из приказа воинской части с указанием количества дней, проведенных на спецоперации. С этой бумагой и возникли трудности", — пояснил депутат в своем telegram-канале. Он добавил, что мужчина должен был получить удостоверение в прошлом году.
К делу подключилась военная прокуратура ЦВО. Правоохранители связались с матерью военнослужащего и прямо сейчас решают вопрос о признании ветераном боевых действий ее сына.
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