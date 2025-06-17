17 июня 2025

Участник шоу «Титаны» из Екатеринбурга едет в США на чемпионат мира среди пожарных. Фото

Уральский боец Коваленко поедет в США на Всемирные игры пожарных и полицейских
© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Коваленко является бойцом MMA
Николай Коваленко является бойцом MMA Фото:

Боец клуба «Архангел Михаил» и федерации дзюдо «Урал-Западная Сибирь» Николай Коваленко представит Россию на Всемирных играх пожарных и полицейских в США. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе РМК.

Мультиспортивный турнир «Игры героев — 2025» пройдет в Бирмингеме (США) с 27 июня по 6 июля. На десять дней там соберутся спортсмены со всего мира, чтобы выявить сильнейших в 60 разных дисциплинах. Николай Коваленко примет участие в соревнованиях по дзюдо — в 2019 году на этих же играх он завоевал золото в весовой категории до 100 кг.

Коваленко известен не только своей профессиональной бойцовской карьерой — во втором сезоне экстремального шоу «Титаны» он смог дойти до стадии полуфинала. Помимо выступлений, спортсмен также является тренером по дзюдо в Академии единоборств РМК.

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Боец клуба «Архангел Михаил» и федерации дзюдо «Урал-Западная Сибирь» Николай Коваленко представит Россию на Всемирных играх пожарных и полицейских в США. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе РМК. Мультиспортивный турнир «Игры героев — 2025» пройдет в Бирмингеме (США) с 27 июня по 6 июля. На десять дней там соберутся спортсмены со всего мира, чтобы выявить сильнейших в 60 разных дисциплинах. Николай Коваленко примет участие в соревнованиях по дзюдо — в 2019 году на этих же играх он завоевал золото в весовой категории до 100 кг. Коваленко известен не только своей профессиональной бойцовской карьерой — во втором сезоне экстремального шоу «Титаны» он смог дойти до стадии полуфинала. Помимо выступлений, спортсмен также является тренером по дзюдо в Академии единоборств РМК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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