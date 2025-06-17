Боец клуба «Архангел Михаил» и федерации дзюдо «Урал-Западная Сибирь» Николай Коваленко представит Россию на Всемирных играх пожарных и полицейских в США. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе РМК.
Мультиспортивный турнир «Игры героев — 2025» пройдет в Бирмингеме (США) с 27 июня по 6 июля. На десять дней там соберутся спортсмены со всего мира, чтобы выявить сильнейших в 60 разных дисциплинах. Николай Коваленко примет участие в соревнованиях по дзюдо — в 2019 году на этих же играх он завоевал золото в весовой категории до 100 кг.
Коваленко известен не только своей профессиональной бойцовской карьерой — во втором сезоне экстремального шоу «Титаны» он смог дойти до стадии полуфинала. Помимо выступлений, спортсмен также является тренером по дзюдо в Академии единоборств РМК.
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