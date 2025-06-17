17 июня 2025

Мэрия Екатеринбурга стала чаще судиться

В 2024 году мэрия Екатеринбурга взыскала через суд более 200 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2024 году мэрия выиграла около 70% судебных дел
В 2024 году мэрия выиграла около 70% судебных дел Фото:

У мэрии Екатеринбурга стало больше судов. Об этом рассказала на заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению директор правового департамента администрации Татьяна Ширяева, передает корреспондент URA.RU. По итогу в 2024 году через суд администрация взыскала 242 миллиона рублей.

«Судов у нас стало больше. В 2023 году было более 8,7 тысячи процессов. В 2024 — 9,1 тысячи. Больше выигрышных дел стало. Мы выиграли в 2024 году порядка 70% дел», — подчеркнула Ширяева.

Как объяснили корреспонденту URA.RU в пресс-службе мэрии, рост судебных дел произошел из-за исковой работы департамента жилищной политики. В 2023 году они отчитались о 884-х исках. В 2024 году было уже 1362. Увеличение произошло из-за того, что было много спорных вопросов по имуществу. В частности, это были иски комитета по приватизации жилья, которые включили в общую статистику департамента.

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У мэрии Екатеринбурга стало больше судов. Об этом рассказала на заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению директор правового департамента администрации Татьяна Ширяева, передает корреспондент URA.RU. По итогу в 2024 году через суд администрация взыскала 242 миллиона рублей. «Судов у нас стало больше. В 2023 году было более 8,7 тысячи процессов. В 2024 — 9,1 тысячи. Больше выигрышных дел стало. Мы выиграли в 2024 году порядка 70% дел», — подчеркнула Ширяева. Как объяснили корреспонденту URA.RU в пресс-службе мэрии, рост судебных дел произошел из-за исковой работы департамента жилищной политики. В 2023 году они отчитались о 884-х исках. В 2024 году было уже 1362. Увеличение произошло из-за того, что было много спорных вопросов по имуществу. В частности, это были иски комитета по приватизации жилья, которые включили в общую статистику департамента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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