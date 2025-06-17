Мэрия Екатеринбурга стала чаще судиться

У мэрии Екатеринбурга стало больше судов. Об этом рассказала на заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению директор правового департамента администрации Татьяна Ширяева, передает корреспондент URA.RU. По итогу в 2024 году через суд администрация взыскала 242 миллиона рублей.
«Судов у нас стало больше. В 2023 году было более 8,7 тысячи процессов. В 2024 — 9,1 тысячи. Больше выигрышных дел стало. Мы выиграли в 2024 году порядка 70% дел», — подчеркнула Ширяева.
Как объяснили корреспонденту URA.RU в пресс-службе мэрии, рост судебных дел произошел из-за исковой работы департамента жилищной политики. В 2023 году они отчитались о 884-х исках. В 2024 году было уже 1362. Увеличение произошло из-за того, что было много спорных вопросов по имуществу. В частности, это были иски комитета по приватизации жилья, которые включили в общую статистику департамента.
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