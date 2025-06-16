Екатеринбуржцы бросились скупать билеты на шоу Басты: афиша на июль

На концерт Басты в Екатеринбурге осталось только три билета за 25 тысяч

16 июня 2025 в 18:15 Размер текста - 17 +

Баста проведет концерт на стадионе в середине июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Через месяц на «Екатеринбург Арене» вновь пройдет стадионный концерт: на этот раз шоу устроит рэпер Баста. Мероприятие пользуется большим спросом у горожан: бюджетные билеты разлетаются моментально, как и самые дорогие — за 25 тысяч рублей. Помимо Басты на Урал с гастролями заглянут группы «Банд’Эрос», «Комната культуры», Alai Oli, ZOLOTO, TGK и другие. Собрали главные концерты и постановки июля в афише URA.RU. 5 июля: легендарный музыкальный фестиваль STEREOLETO покинет пределы Москвы и Санкт-Петербурга и пройдет впервые на Урале. В Харитоновском саду выступят певец ZOLOTO, квартет Beautiful Boys, певица Polnalyubvi, группы «Диктофон», «Перемотка», «Сова», Nuggers, «Несладко» и «Синдром главного героя». Мероприятие начнется в 15:00, билет стоит 2500 рублей. 0+ 5 июля: бывший участник группы «Руки Вверх!» Алексей Потехин представит программу «Поднимаем Руки Вверх». Мероприятие пройдет в ресторане «Максимилианс» в 20:00, билеты стоят 900 рублей. 18+ 7 июля: в Екатеринбурге покажут спектакль «Последний шанс», где сыграют Олеся Железняк и Андрей Леонов. В основе сюжета — история взбалмошной одиночки, которая терпит свою экстравертную маму, развлекающуюся поиском мужей и посещением психотерапевтов. Постановку покажут во Дворце молодежи, начало в 19:00, билеты — от 1400 рублей. 12+ 11 июля: одна из самых стильных современных групп «Банд’Эрос» споет в CENTRE CLUB. Песни «Про красивую жизнь», «Коламбия Пикчерз не представляет», «Манхэттен» и другие хиты «десятых» прозвучат в 20:00, билеты — от 3000 рублей. 18+ 12 июля: большой эксклюзивный концерт от представителей независимой рэп-сцены пройдет в рамках фестиваля KONKRETIKA Open-Air. На летнюю площадку «Теле-Клуба» выйдут TGK, 9 Грамм, «Восточный округ», Макси АК, Леша Маэстро и другие артисты. Начало в 19:00, билеты — от 2500 рублей. 18+ 13 июля: Леонид Овруцкий и группа «Кватро» исполнят отечественные и зарубежные хиты в Летнем театре парка Маяковского. Мероприятие пройдет в 20:00, билеты стоят от 1000 рублей. 12+ 16 июля: южнокорейская группа X:IN продолжит череду концертов иностранных гостей в Екатеринбурге. Тур приурочен к выходу релиза Defend Yourself. Мероприятие пройдет на летней площадке «Теле-Клуба». Начало — в 18:00, билеты — от 2800 рублей. 12+ 17 июля: Татьяна Васильева, Татьяна Орлова, Игорь Письменный и другие известные актеры представят спектакль «Еврейское счастье». Сюжет крутится вокруг семейной пары из Израиля, которая хочет выгодно отдать замуж единственную дочь. Постановку покажут в 19:00 во Дворце молодежи, билеты — от 1500 рублей.16+ 17 июля: лидер группы «АнимациЯ» Константина Кулясова проведет акустический концерт. Выступление пройдет в пабе Ben Hall, начало — в 20:00, билеты — от 1800 рублей. 16+ 19 июля: один из самых популярных рэперов современности Баста проведет стадионный концерт. За месяц до шоу билеты начали разлетаться: на боковых трибунах уже не осталось мест, а самых дорогих — за 25 тысяч рублей — в наличии всего три штуки. Мероприятие пройдет на «Екатеринбург Арене» в 19:00, вход — от 1200 рублей. 12+ 24 июля: в рамках музыкального проекта Red Summer выступит самая прослушиваемая группа в России «Комната культуры». Екатеринбуржцы услышат песни «Поезда», «Самолеты», «Привет», «Вторая весна» в Летнем театре парка Маяковского. Начало — в 20:00, билеты — от 2900 рублей. 16+ 24 июля: культовая группа «КАР-МЭН» закатит концерт в ресторане «Максимилианс». Выступление начнется в 21:00, билеты — от 2500 рублей.18+ 25 июля: шоумен Стас Ярушин с командой программы «МУЗLOFT» выступит в Летнем театре парка Маяковского. Слушателей ждет музыка, общение и множество шуток. Начало в 19:00, билеты — от 1500 рублей. 12+ 30 июля: регги-исполнительница из Екатеринбурга Alai Oli вернется на родину ради презентации нового десятого альбома. Также поклонники в течение двух часов будут наслаждаться хитами и раритетами. Концерт пройдет в клубе «Фабрика» в 19:00, билеты — от 2000 рублей. 18+ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Через месяц на «Екатеринбург Арене» вновь пройдет стадионный концерт: на этот раз шоу устроит рэпер Баста. Мероприятие пользуется большим спросом у горожан: бюджетные билеты разлетаются моментально, как и самые дорогие — за 25 тысяч рублей. Помимо Басты на Урал с гастролями заглянут группы «Банд’Эрос», «Комната культуры», Alai Oli, ZOLOTO, TGK и другие. Собрали главные концерты и постановки июля в афише URA.RU. 5 июля: легендарный музыкальный фестиваль STEREOLETO покинет пределы Москвы и Санкт-Петербурга и пройдет впервые на Урале. В Харитоновском саду выступят певец ZOLOTO, квартет Beautiful Boys, певица Polnalyubvi, группы «Диктофон», «Перемотка», «Сова», Nuggers, «Несладко» и «Синдром главного героя». Мероприятие начнется в 15:00, билет стоит 2500 рублей. 0+ 5 июля: бывший участник группы «Руки Вверх!» Алексей Потехин представит программу «Поднимаем Руки Вверх». Мероприятие пройдет в ресторане «Максимилианс» в 20:00, билеты стоят 900 рублей. 18+ 7 июля: в Екатеринбурге покажут спектакль «Последний шанс», где сыграют Олеся Железняк и Андрей Леонов. В основе сюжета — история взбалмошной одиночки, которая терпит свою экстравертную маму, развлекающуюся поиском мужей и посещением психотерапевтов. Постановку покажут во Дворце молодежи, начало в 19:00, билеты — от 1400 рублей. 12+ 11 июля: одна из самых стильных современных групп «Банд’Эрос» споет в CENTRE CLUB. Песни «Про красивую жизнь», «Коламбия Пикчерз не представляет», «Манхэттен» и другие хиты «десятых» прозвучат в 20:00, билеты — от 3000 рублей. 18+ 12 июля: большой эксклюзивный концерт от представителей независимой рэп-сцены пройдет в рамках фестиваля KONKRETIKA Open-Air. На летнюю площадку «Теле-Клуба» выйдут TGK, 9 Грамм, «Восточный округ», Макси АК, Леша Маэстро и другие артисты. Начало в 19:00, билеты — от 2500 рублей. 18+ 13 июля: Леонид Овруцкий и группа «Кватро» исполнят отечественные и зарубежные хиты в Летнем театре парка Маяковского. Мероприятие пройдет в 20:00, билеты стоят от 1000 рублей. 12+ 16 июля: южнокорейская группа X:IN продолжит череду концертов иностранных гостей в Екатеринбурге. Тур приурочен к выходу релиза Defend Yourself. Мероприятие пройдет на летней площадке «Теле-Клуба». Начало — в 18:00, билеты — от 2800 рублей. 12+ 17 июля: Татьяна Васильева, Татьяна Орлова, Игорь Письменный и другие известные актеры представят спектакль «Еврейское счастье». Сюжет крутится вокруг семейной пары из Израиля, которая хочет выгодно отдать замуж единственную дочь. Постановку покажут в 19:00 во Дворце молодежи, билеты — от 1500 рублей.16+ 17 июля: лидер группы «АнимациЯ» Константина Кулясова проведет акустический концерт. Выступление пройдет в пабе Ben Hall, начало — в 20:00, билеты — от 1800 рублей. 16+ 19 июля: один из самых популярных рэперов современности Баста проведет стадионный концерт. За месяц до шоу билеты начали разлетаться: на боковых трибунах уже не осталось мест, а самых дорогих — за 25 тысяч рублей — в наличии всего три штуки. Мероприятие пройдет на «Екатеринбург Арене» в 19:00, вход — от 1200 рублей. 12+ 24 июля: в рамках музыкального проекта Red Summer выступит самая прослушиваемая группа в России «Комната культуры». Екатеринбуржцы услышат песни «Поезда», «Самолеты», «Привет», «Вторая весна» в Летнем театре парка Маяковского. Начало — в 20:00, билеты — от 2900 рублей. 16+ 24 июля: культовая группа «КАР-МЭН» закатит концерт в ресторане «Максимилианс». Выступление начнется в 21:00, билеты — от 2500 рублей.18+ 25 июля: шоумен Стас Ярушин с командой программы «МУЗLOFT» выступит в Летнем театре парка Маяковского. Слушателей ждет музыка, общение и множество шуток. Начало в 19:00, билеты — от 1500 рублей. 12+ 30 июля: регги-исполнительница из Екатеринбурга Alai Oli вернется на родину ради презентации нового десятого альбома. Также поклонники в течение двух часов будут наслаждаться хитами и раритетами. Концерт пройдет в клубе «Фабрика» в 19:00, билеты — от 2000 рублей. 18+