В Екатеринбурге сорвался крупный фестиваль со звездами: в чем причина

В Екатеринбурге перенесли фестиваль «Стая Фест»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль планировали провести 21 июня
Фестиваль планировали провести 21 июня Фото:

В Екатеринбурге перенесли фестиваль «Стая Фест», где 21 июня должны были выступить Bushido Zho, Obladaet, авторы хита «Гламур» Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets и Полка. Виной всему стала непогода: она может сильно омрачить вечеринку на летней площадке «Теле-Клуба», где в дожди гости порой вынуждены плясать в лужах и грязи.

«Мы долго сверялись с прогнозом погоды и вспоминали, как однажды уже проводили фестиваль под ливнем. Было атмосферно… но честно? Мы хотим подарить вам настоящее лето — теплое, яркое и полное кайфа. Поэтому мы приняли решение перенести „Стая Фест“ на две недели вперед — на 6 июля», — написала команда «Стаи» в соцсетях.

Организаторы уверены, что перенос пойдет на пользу мероприятию. В дополнительные недели команда подготовит в два раза больше элементов шоу. «Локация, вайб, лайнап, атмосфера и интерактивы — все остается. Все купленные билеты действительны на новую дату», — говорят представители фестиваля.

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В Екатеринбурге перенесли фестиваль «Стая Фест», где 21 июня должны были выступить Bushido Zho, Obladaet, авторы хита «Гламур» Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets и Полка. Виной всему стала непогода: она может сильно омрачить вечеринку на летней площадке «Теле-Клуба», где в дожди гости порой вынуждены плясать в лужах и грязи. «Мы долго сверялись с прогнозом погоды и вспоминали, как однажды уже проводили фестиваль под ливнем. Было атмосферно… но честно? Мы хотим подарить вам настоящее лето — теплое, яркое и полное кайфа. Поэтому мы приняли решение перенести „Стая Фест “ на две недели вперед — на 6 июля», — написала команда «Стаи» в соцсетях. Организаторы уверены, что перенос пойдет на пользу мероприятию. В дополнительные недели команда подготовит в два раза больше элементов шоу. «Локация, вайб, лайнап, атмосфера и интерактивы — все остается. Все купленные билеты действительны на новую дату», — говорят представители фестиваля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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