В Екатеринбурге сорвался крупный фестиваль со звездами: в чем причина

В Екатеринбурге перенесли фестиваль «Стая Фест», где 21 июня должны были выступить Bushido Zho, Obladaet, авторы хита «Гламур» Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets и Полка. Виной всему стала непогода: она может сильно омрачить вечеринку на летней площадке «Теле-Клуба», где в дожди гости порой вынуждены плясать в лужах и грязи.
«Мы долго сверялись с прогнозом погоды и вспоминали, как однажды уже проводили фестиваль под ливнем. Было атмосферно… но честно? Мы хотим подарить вам настоящее лето — теплое, яркое и полное кайфа. Поэтому мы приняли решение перенести „Стая Фест“ на две недели вперед — на 6 июля», — написала команда «Стаи» в соцсетях.
Организаторы уверены, что перенос пойдет на пользу мероприятию. В дополнительные недели команда подготовит в два раза больше элементов шоу. «Локация, вайб, лайнап, атмосфера и интерактивы — все остается. Все купленные билеты действительны на новую дату», — говорят представители фестиваля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!