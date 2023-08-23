Тюменцам обещают подарить лодку за удачную рыбалку

Рыбаки смогут получить лодку за победу в конкурсе Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) пройдет ежегодный конкурс рыболовов, приуроченный к фестивалю «Уха-Царица». Как указано на сайте организаторов, за победу в соревновании участники могут выиграть лодку и другие призы.

«Традиционный конкурс рыболовов пройдет на Иртыше 2 сентября в 6:00. Приглашаем к участию всех желающих: от новичков до рыбаков-профессионалов. Победители получат призы: лодку, палатку, спиннинги и другие классные подарки», — сообщается на сайте фестиваля.

Всего в конкурсе будет семь номинаций: наибольший улов, крупнейшая рыба, самая первая рыба, самый опытный рыбак, самая маленькая рыбка, женщина-рыбачка и юный рыболов. Однако на сайте не указано, за победу в какой из номинаций будет вручена лодка.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тобольске с 19 августа начался фестиваль «Уха-Царица». За это время в ресторанах города можно попробовать различные рецепты ухи. Среди них потом выберут победителя. Также 2 сентября пройдет карнавальное шествие, где главным призом станет килограмм красной икры.