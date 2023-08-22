Килограмм красной икры станет главным подарком на празднике в Тобольске

Победителя, который получит красную икру, выберут из толпы участников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тобольске 2 сентября разыграют килограмм красной икры среди участников карнавального шествия, которое пройдет в рамках фестиваля «Уха-Царица». Победителя определят случайным образом, но для всех будет одно условие, о чем сообщается на официальном сайте организаторов.

«Все люди, собравшиеся на шествие получат красные колпачки. Среди всех, у кого будут колпачки на Базарной площади мы проведем розыгрыш и подарим счастливчику килограмм красной икры», — указано на сайте фестиваля.

Само шествие будет костюмированным. Его участники понесут «большую рыбу» — символ фестиваля. Начнется оно в 14:00 у Дома-музея Николая II и пройдет по улице Мира.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тобольске с 19 августа начался фестиваль «Уха-Царица». В это время рестораны и заведения общепита предлагают всем желающим заказать свою фирменную уху и отдать голос за наиболее вкусную. 2 сентября начнется финальный день, который пройдет на Базарной площади. Там будет пир и подведение итогов фестиваля.