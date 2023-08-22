Килограмм красной икры станет главным подарком на празднике в Тобольске

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Еда. Екатеринбург, деликатесы, красная икра
Победителя, который получит красную икру, выберут из толпы участников Фото:

В Тобольске 2 сентября разыграют килограмм красной икры среди участников карнавального шествия, которое пройдет в рамках фестиваля «Уха-Царица». Победителя определят случайным образом, но для всех будет одно условие, о чем сообщается на официальном сайте организаторов.

«Все люди, собравшиеся на шествие получат красные колпачки. Среди всех, у кого будут колпачки на Базарной площади мы проведем розыгрыш и подарим счастливчику килограмм красной икры», — указано на сайте фестиваля.

Само шествие будет костюмированным. Его участники понесут «большую рыбу» — символ фестиваля. Начнется оно в 14:00 у Дома-музея Николая II и пройдет по улице Мира.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тобольске с 19 августа начался фестиваль «Уха-Царица». В это время рестораны и заведения общепита предлагают всем желающим заказать свою фирменную уху и отдать голос за наиболее вкусную. 2 сентября начнется финальный день, который пройдет на Базарной площади. Там будет пир и подведение итогов фестиваля.

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В Тобольске 2 сентября разыграют килограмм красной икры среди участников карнавального шествия, которое пройдет в рамках фестиваля «Уха-Царица». Победителя определят случайным образом, но для всех будет одно условие, о чем сообщается на официальном сайте организаторов. «Все люди, собравшиеся на шествие получат красные колпачки. Среди всех, у кого будут колпачки на Базарной площади мы проведем розыгрыш и подарим счастливчику килограмм красной икры», — указано на сайте фестиваля. Само шествие будет костюмированным. Его участники понесут «большую рыбу» — символ фестиваля. Начнется оно в 14:00 у Дома-музея Николая II и пройдет по улице Мира. Ранее URA.RU сообщало, что в Тобольске с 19 августа начался фестиваль «Уха-Царица». В это время рестораны и заведения общепита предлагают всем желающим заказать свою фирменную уху и отдать голос за наиболее вкусную. 2 сентября начнется финальный день, который пройдет на Базарной площади. Там будет пир и подведение итогов фестиваля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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