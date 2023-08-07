В Тобольске устроят праздник ухи

В Тобольске две недели будут проводить гастрофестиваль «Уха-Царица»

08 августа 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Рестораны представят свои рецепты ухи Фото: Любимов Андрей/Агентство «Москва» В Тобольске (Тюменская область) две недели будет идти традиционный гастрономический фестиваль региона «Уха-Царица». В это время местных и гостей города зовут попробовать уху в различных ресторанах. Об особенностях праздника рассказали его организаторы и пресс-служба главы города. «С 19 августа по 3 сентября приходите пробовать настоящую сибирскую уху в кафе и рестораны Тобольска — они уже готовят авторские рецепты самого популярного сибирского блюда. 2 сентября в 15:00 стартует финал фестиваля на Базарной площади: здесь кафе и рестораны сварят свою фирменную уху и угостят гостей. Торговые ряды предложат рыбную и продовольственную продукцию, товары для рыбалки и туризма, кафе — рыбные блюда, пироги и сладкую выпечку. Для детей „сварят“ уху из веселых конкурсов, розыгрышей, мастер-классов и гигантских „рыбных“ раскрасок», — анонсировали в группе «Уха-Царица. Гастрофестиваль. Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». Также фестиваль пройдет в одно время с Тобольским марафоном, который соберет и любителей, и профессионалов бега со всей страны. «Для участников гастрономического фестиваля — это возможность накормить ухой гостей со всей России, похвастаться своими уникальными рецептами, мастерством. Показать свои товары на ярмарке, свое творчество. Это ведь и большая ответственность встречать такое количество гостей со всех уголков России», — передали слова мэра Тобольска Максима Афанасьева в его пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году на фестивале было съедено более 600 литров различной ухи из десятков котлов. Тогда глава Тобольского района Леонид Митрюшкин принял участие в этом празднике и накормил гостей своей фирменной ухой из петуха. Чиновник также объяснил, почему в старинном блюде со свежей рыбой появилась птица. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тобольске (Тюменская область) две недели будет идти традиционный гастрономический фестиваль региона «Уха-Царица». В это время местных и гостей города зовут попробовать уху в различных ресторанах. Об особенностях праздника рассказали его организаторы и пресс-служба главы города. «С 19 августа по 3 сентября приходите пробовать настоящую сибирскую уху в кафе и рестораны Тобольска — они уже готовят авторские рецепты самого популярного сибирского блюда. 2 сентября в 15:00 стартует финал фестиваля на Базарной площади: здесь кафе и рестораны сварят свою фирменную уху и угостят гостей. Торговые ряды предложат рыбную и продовольственную продукцию, товары для рыбалки и туризма, кафе — рыбные блюда, пироги и сладкую выпечку. Для детей „сварят“ уху из веселых конкурсов, розыгрышей, мастер-классов и гигантских „рыбных“ раскрасок», — анонсировали в группе «Уха-Царица. Гастрофестиваль. Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». Также фестиваль пройдет в одно время с Тобольским марафоном, который соберет и любителей, и профессионалов бега со всей страны. «Для участников гастрономического фестиваля — это возможность накормить ухой гостей со всей России, похвастаться своими уникальными рецептами, мастерством. Показать свои товары на ярмарке, свое творчество. Это ведь и большая ответственность встречать такое количество гостей со всех уголков России», — передали слова мэра Тобольска Максима Афанасьева в его пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году на фестивале было съедено более 600 литров различной ухи из десятков котлов. Тогда глава Тобольского района Леонид Митрюшкин принял участие в этом празднике и накормил гостей своей фирменной ухой из петуха. Чиновник также объяснил, почему в старинном блюде со свежей рыбой появилась птица.