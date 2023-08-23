В Тюмени осудили виновника ДТП, в котором погибла его жена и водитель авто

24 августа 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Мужчина въехал в машину с супругой внутри, после чего авто отлетело в здание Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жителя Тюмени приговорили к 10 годам лишения свободы из-за ДТП, в котором погибли его жена и водитель второго автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Ранее мужчина въехал в машину с супругой внутри, после чего авто отлетело в здание. «В Тюмени к 10 годам лишения свободы осужден виновник ДТП, в котором погибла его жена и водитель другого автомобиля. <…> Двигаясь со скоростью около 90 км/ч по одной из улиц областного центра подсудимый, с целью совершения обгона, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущимся в попутном с ним направлении автомобилем Lada Granta, который в последующем совершил наезд на нежилое строение», — сообщили в прокуратуре. Отмечается, что тюменец планировал забрать жену от тещи. Он приехал ночью к дому матери погибшей и увидел супругу на пассажирском кресле автомобиля Lada. Тюменец решил перегородить дорогу машине, однако не смог и решил поехать за ними. С места аварии мужчина сбежал. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и на 2 года 10 месяцев лишил его права управления транспортными средствами», — добавили в ведомстве.

Жителя Тюмени приговорили к 10 годам лишения свободы из-за ДТП, в котором погибли его жена и водитель второго автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Ранее мужчина въехал в машину с супругой внутри, после чего авто отлетело в здание. «В Тюмени к 10 годам лишения свободы осужден виновник ДТП, в котором погибла его жена и водитель другого автомобиля. <…> Двигаясь со скоростью около 90 км/ч по одной из улиц областного центра подсудимый, с целью совершения обгона, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущимся в попутном с ним направлении автомобилем Lada Granta, который в последующем совершил наезд на нежилое строение», — сообщили в прокуратуре. Отмечается, что тюменец планировал забрать жену от тещи. Он приехал ночью к дому матери погибшей и увидел супругу на пассажирском кресле автомобиля Lada. Тюменец решил перегородить дорогу машине, однако не смог и решил поехать за ними. С места аварии мужчина сбежал. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и на 2 года 10 месяцев лишил его права управления транспортными средствами», — добавили в ведомстве.