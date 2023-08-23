В Тобольске запретили полеты беспилотников

Запрет будет действовать 1 и 10 сентября
В Тобольском районе на два дня ограничат полеты беспилотников. Об этом сообщили в официальной группе районной администрации.
«В Тобольском районе 1 и 10 сентября 2023 года будут ограничены полеты беспилотных летательных аппаратов в местах массовых мероприятий», — сообщили в группе Тобольского муниципального района в соцсети «ВКонтакте». 1 сентября пройдет праздник День знаний, 10 сентября — выборы губернатора Тюменской области.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области планируют запретить полеты беспилотников. Как указали в проекте постановления, ограничения будут действовать до снятия режима базовой готовности.
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