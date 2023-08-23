23 августа 2023

В Тобольске запретили полеты беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
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Запрет будет действовать 1 и 10 сентября Фото:

В Тобольском районе на два дня ограничат полеты беспилотников. Об этом сообщили в официальной группе районной администрации.

«В Тобольском районе 1 и 10 сентября 2023 года будут ограничены полеты беспилотных летательных аппаратов в местах массовых мероприятий», — сообщили в группе Тобольского муниципального района в соцсети «ВКонтакте». 1 сентября пройдет праздник День знаний, 10 сентября — выборы губернатора Тюменской области.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области планируют запретить полеты беспилотников. Как указали в проекте постановления, ограничения будут действовать до снятия режима базовой готовности.

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В Тобольском районе на два дня ограничат полеты беспилотников. Об этом сообщили в официальной группе районной администрации. «В Тобольском районе 1 и 10 сентября 2023 года будут ограничены полеты беспилотных летательных аппаратов в местах массовых мероприятий», — сообщили в группе Тобольского муниципального района в соцсети «ВКонтакте». 1 сентября пройдет праздник День знаний, 10 сентября — выборы губернатора Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области планируют запретить полеты беспилотников. Как указали в проекте постановления, ограничения будут действовать до снятия режима базовой готовности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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