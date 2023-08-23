В Тобольске запретили полеты беспилотников

24 августа 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

Запрет будет действовать 1 и 10 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тобольском районе на два дня ограничат полеты беспилотников. Об этом сообщили в официальной группе районной администрации. «В Тобольском районе 1 и 10 сентября 2023 года будут ограничены полеты беспилотных летательных аппаратов в местах массовых мероприятий», — сообщили в группе Тобольского муниципального района в соцсети «ВКонтакте». 1 сентября пройдет праздник День знаний, 10 сентября — выборы губернатора Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области планируют запретить полеты беспилотников. Как указали в проекте постановления, ограничения будут действовать до снятия режима базовой готовности.

В Тобольском районе на два дня ограничат полеты беспилотников. Об этом сообщили в официальной группе районной администрации. «В Тобольском районе 1 и 10 сентября 2023 года будут ограничены полеты беспилотных летательных аппаратов в местах массовых мероприятий», — сообщили в группе Тобольского муниципального района в соцсети «ВКонтакте». 1 сентября пройдет праздник День знаний, 10 сентября — выборы губернатора Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области планируют запретить полеты беспилотников. Как указали в проекте постановления, ограничения будут действовать до снятия режима базовой готовности.