Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение с ритейлером X5 Group. В состав компании входят торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и дискаунтер «Чижик». Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.
«Подписали соглашение с компанией X5 Group, в состав которой входят торговые сети „Пятерочка“, „Перекресток“ и дискаунтер „Чижик“. <…> Договорились, что продолжим совместную работу по привлечению в торговые сети компании продукции тюменского малого и среднего бизнеса. Есть планы реализации новых инвестпроектов в сфере торговли», — рассказал губернатор в своем telegram-канале.
По данным аналитического агентства INFOLine, компания X5 Group является крупнейшим ритейлером в России. Как отметил Моор, в Тюменской области открыты более 200 магазинов компании. Также в регионе расположен распределительный центр, обслуживающий Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО.
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