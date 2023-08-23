Тюменская область подписала соглашение с крупнейшим ритейлером России. Видео

24 августа 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

В состав компании входят торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и дискаунтер «Чижик» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение с ритейлером X5 Group. В состав компании входят торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и дискаунтер «Чижик». Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Подписали соглашение с компанией X5 Group, в состав которой входят торговые сети „Пятерочка“, „Перекресток“ и дискаунтер „Чижик“. <…> Договорились, что продолжим совместную работу по привлечению в торговые сети компании продукции тюменского малого и среднего бизнеса. Есть планы реализации новых инвестпроектов в сфере торговли», — рассказал губернатор в своем telegram-канале. По данным аналитического агентства INFOLine, компания X5 Group является крупнейшим ритейлером в России. Как отметил Моор, в Тюменской области открыты более 200 магазинов компании. Также в регионе расположен распределительный центр, обслуживающий Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение с ритейлером X5 Group. В состав компании входят торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и дискаунтер «Чижик». Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Подписали соглашение с компанией X5 Group, в состав которой входят торговые сети „Пятерочка“, „Перекресток“ и дискаунтер „Чижик“. <…> Договорились, что продолжим совместную работу по привлечению в торговые сети компании продукции тюменского малого и среднего бизнеса. Есть планы реализации новых инвестпроектов в сфере торговли», — рассказал губернатор в своем telegram-канале. По данным аналитического агентства INFOLine, компания X5 Group является крупнейшим ритейлером в России. Как отметил Моор, в Тюменской области открыты более 200 магазинов компании. Также в регионе расположен распределительный центр, обслуживающий Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО.