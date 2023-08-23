23 августа 2023

Тюменская область подписала соглашение с крупнейшим ритейлером России. Видео

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Открытие Чижика от X5 Пятерочка. Екатеринбург, пятерочка, x5 retail group, чижик
В состав компании входят торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и дискаунтер «Чижик» Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение с ритейлером X5 Group. В состав компании входят торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и дискаунтер «Чижик». Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Подписали соглашение с компанией X5 Group, в состав которой входят торговые сети „Пятерочка“, „Перекресток“ и дискаунтер „Чижик“. <…> Договорились, что продолжим совместную работу по привлечению в торговые сети компании продукции тюменского малого и среднего бизнеса. Есть планы реализации новых инвестпроектов в сфере торговли», — рассказал губернатор в своем telegram-канале.

По данным аналитического агентства INFOLine, компания X5 Group является крупнейшим ритейлером в России. Как отметил Моор, в Тюменской области открыты более 200 магазинов компании. Также в регионе расположен распределительный центр, обслуживающий Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение с ритейлером X5 Group. В состав компании входят торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и дискаунтер «Чижик». Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Подписали соглашение с компанией X5 Group, в состав которой входят торговые сети „Пятерочка“, „Перекресток“ и дискаунтер „Чижик“. <…> Договорились, что продолжим совместную работу по привлечению в торговые сети компании продукции тюменского малого и среднего бизнеса. Есть планы реализации новых инвестпроектов в сфере торговли», — рассказал губернатор в своем telegram-канале. По данным аналитического агентства INFOLine, компания X5 Group является крупнейшим ритейлером в России. Как отметил Моор, в Тюменской области открыты более 200 магазинов компании. Также в регионе расположен распределительный центр, обслуживающий Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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