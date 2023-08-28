28 августа 2023

Школа задолжала более полумиллиона рублей «Курганмашзаводу»

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка около КМЗ. Курган, машины, автомобильная парковка, кмз, парковка, курганмашзавод
«Курганмашзавод» требует со спортивной школы около 700 тысяч рублей Фото:

«Курганмашзавод» требует от спортивной школы №4 вернуть задолженность за использование спорткомплекса предприятия для тренировок и соревнований. Сумма исковых требований составляет почти 700 тысяч рублей. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«ПАО „Курганмашзавод“ обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к МБУ ДО „Детско-юношеская спортивная школа №4“ города Кургана о взыскании основного долга по договору от 17.10.2022 в размере 660 000 рублей, неустойку за просрочку исполнения обязательства в размере 37 888 рублей», — говорится в картотеке суда. Кроме того, спортшколу требуют возместить расходы по оплате госпошлины на сумму 17 тысяч рублей.

До этого «Курганмашзавод» уже отсудил более 253 тысяч рублей у учреждения мэрии Кургана. Еще одно исковое заявление на сумму более 629,7 тысячи рублей сейчас обжалуется предприятием. Жалобу 30 августа 2023 года рассмотрит Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» судится с Минобороны РФ из-за убытков. Также сообщалось, что производитель БМП требует с Минпромторга России 25,5 млн рублей.

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«Курганмашзавод» требует от спортивной школы №4 вернуть задолженность за использование спорткомплекса предприятия для тренировок и соревнований. Сумма исковых требований составляет почти 700 тысяч рублей. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области. «ПАО „Курганмашзавод“ обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к МБУ ДО „Детско-юношеская спортивная школа №4“ города Кургана о взыскании основного долга по договору от 17.10.2022 в размере 660 000 рублей, неустойку за просрочку исполнения обязательства в размере 37 888 рублей», — говорится в картотеке суда. Кроме того, спортшколу требуют возместить расходы по оплате госпошлины на сумму 17 тысяч рублей. До этого «Курганмашзавод» уже отсудил более 253 тысяч рублей у учреждения мэрии Кургана. Еще одно исковое заявление на сумму более 629,7 тысячи рублей сейчас обжалуется предприятием. Жалобу 30 августа 2023 года рассмотрит Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» судится с Минобороны РФ из-за убытков. Также сообщалось, что производитель БМП требует с Минпромторга России 25,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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