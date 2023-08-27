27 августа 2023
26 августа 2023
25 августа 2023

Российский журналист назвал сильные стороны боевой машины, которую производят в Кургане

Журналист Рафаенко: у БМД отличные ходовые качества и серьезная огневая мощь
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парад Победы. Курган, бмд 4м, день победы
БМД-4М производят на Курганском машиностроительном заводе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ведущий программы «Часовой» Алексей Рафаенко заявил, что у боевой машины десанта (БМД-4М) отличные ходовые качества и «серьезная огневая мощь», что удалось проверить на полигоне. Эту модель производят на Курганском машиностроительном заводе. Программа вышла в эфир на Первом канале.

«БМД-4М — самая современная боевая машина десанта и она хорошо нам знакома. Во-первых, у нее отличные ходовые качества и достаточно серьезная огневая мощь, что мы проверили на полигоне. Во-вторых, эта машина не только летает, не только ездит, но и даже плавает. Также она умеет развивать большую скорость и ложиться на днище, что в обычной практике нужно для десантирования, а на линии обороны делает машину менее заметной», — сказал Рафаенко. Помимо Кургана, БМД производят и ремонтируют в Волгограде, Екатеринбурге, Краснодарском крае, Амурской области и Саранске.

Ведущий побывал в районе Кременной в Луганской народной республике, где на данный момент проходит один из самых напряженных участков фронта. На месте работают бронегруппы ивановской бригады ВДВ.

Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех» объявил о поиске сотрудников на оборонное предприятие «Курганмашзавод» для создания боевых машин десанта. Это связано с наращиванием производства и поставкой десантируемой техники, объяснили в пресс-службе холдинга.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ведущий программы «Часовой» Алексей Рафаенко заявил, что у боевой машины десанта (БМД-4М) отличные ходовые качества и «серьезная огневая мощь», что удалось проверить на полигоне. Эту модель производят на Курганском машиностроительном заводе. Программа вышла в эфир на Первом канале. «БМД-4М — самая современная боевая машина десанта и она хорошо нам знакома. Во-первых, у нее отличные ходовые качества и достаточно серьезная огневая мощь, что мы проверили на полигоне. Во-вторых, эта машина не только летает, не только ездит, но и даже плавает. Также она умеет развивать большую скорость и ложиться на днище, что в обычной практике нужно для десантирования, а на линии обороны делает машину менее заметной», — сказал Рафаенко. Помимо Кургана, БМД производят и ремонтируют в Волгограде, Екатеринбурге, Краснодарском крае, Амурской области и Саранске. Ведущий побывал в районе Кременной в Луганской народной республике, где на данный момент проходит один из самых напряженных участков фронта. На месте работают бронегруппы ивановской бригады ВДВ. Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех» объявил о поиске сотрудников на оборонное предприятие «Курганмашзавод» для создания боевых машин десанта. Это связано с наращиванием производства и поставкой десантируемой техники, объяснили в пресс-службе холдинга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...