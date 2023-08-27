Российский журналист назвал сильные стороны боевой машины, которую производят в Кургане

Журналист Рафаенко: у БМД отличные ходовые качества и серьезная огневая мощь

БМД-4М производят на Курганском машиностроительном заводе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Ведущий программы «Часовой» Алексей Рафаенко заявил, что у боевой машины десанта (БМД-4М) отличные ходовые качества и «серьезная огневая мощь», что удалось проверить на полигоне. Эту модель производят на Курганском машиностроительном заводе. Программа вышла в эфир на Первом канале.

«БМД-4М — самая современная боевая машина десанта и она хорошо нам знакома. Во-первых, у нее отличные ходовые качества и достаточно серьезная огневая мощь, что мы проверили на полигоне. Во-вторых, эта машина не только летает, не только ездит, но и даже плавает. Также она умеет развивать большую скорость и ложиться на днище, что в обычной практике нужно для десантирования, а на линии обороны делает машину менее заметной», — сказал Рафаенко. Помимо Кургана, БМД производят и ремонтируют в Волгограде, Екатеринбурге, Краснодарском крае, Амурской области и Саранске.

Ведущий побывал в районе Кременной в Луганской народной республике, где на данный момент проходит один из самых напряженных участков фронта. На месте работают бронегруппы ивановской бригады ВДВ.

Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех» объявил о поиске сотрудников на оборонное предприятие «Курганмашзавод» для создания боевых машин десанта. Это связано с наращиванием производства и поставкой десантируемой техники, объяснили в пресс-службе холдинга.