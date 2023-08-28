Курганец, истязавший несовершеннолетнего, проведет 8 лет в колонии

Фигурант дела ранее уже был судим Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жителя Курганской области приговорили к восьми годам колонии за два эпизода с нанесением побоев. В одном случае пострадал несовершеннолетний, передает пресс-служба Далматовского суда.

«Подсудимый дважды совершил истязание (причинил физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев), в одном случае — в отношении несовершеннолетнего лица, а также — угрожал убийством. Суд признал гражданина виновным в совершении преступлений», — написано на сайте ведомства.

По совокупности приговоров курганец получил шесть лет тюрьмы. К этому добавили неотбытую часть наказания, к которому мужчину приговорили ранее. В итоге осужденный проведет восемь лет в колонии особого режима.

Ранее URA.RU писало о жителе Курганской области, которого приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы за то, что он спаивал и систематически избивал несовершеннолетнюю знакомую. На мужчину в полицию пожаловались родственники потерпевшей.