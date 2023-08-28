Власти Тюмени предупредили жителей об опасном погодном явлении

В Тюмени из-за высокой пожарной опасности объявлено штормовое предупреждение
Из-за высокой пожарной опасности 29 — 30 августа в Тюмени объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили городские власти.
«Объявлено штормовое предупреждение об опасном погодном явлении (чрезвычайная пожарная опасность). 29 и 30 августа на юге Тюменской области, в Тюмени ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сообщили в пресс-службе городской администрации, со ссылкой на данные единого центра оперативного реагирования.
Ранее сообщалось, что 1 сентября в Тюмень придет обширный циклон. Ожидается, что в городе пройдут сильные ливни.
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