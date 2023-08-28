28 августа 2023

Власти Тюмени предупредили жителей об опасном погодном явлении

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени из-за высокой пожарной опасности объявлено штормовое предупреждение Фото:

Из-за высокой пожарной опасности 29 — 30 августа в Тюмени объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили городские власти.

«Объявлено штормовое предупреждение об опасном погодном явлении (чрезвычайная пожарная опасность). 29 и 30 августа на юге Тюменской области, в Тюмени ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сообщили в пресс-службе городской администрации, со ссылкой на данные единого центра оперативного реагирования.

Ранее сообщалось, что 1 сентября в Тюмень придет обширный циклон. Ожидается, что в городе пройдут сильные ливни.

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Из-за высокой пожарной опасности 29 — 30 августа в Тюмени объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили городские власти. «Объявлено штормовое предупреждение об опасном погодном явлении (чрезвычайная пожарная опасность). 29 и 30 августа на юге Тюменской области, в Тюмени ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сообщили в пресс-службе городской администрации, со ссылкой на данные единого центра оперативного реагирования. Ранее сообщалось, что 1 сентября в Тюмень придет обширный циклон. Ожидается, что в городе пройдут сильные ливни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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