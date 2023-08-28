В Тюмени умер пешеход, которого сбил экс-полицейский

В Тюмени скончался мужчина, которого на объездной дороге сбил бывший сотрудник полиции за рулем Mercedes. Такую версию произошедшего опубликовали журналисты.
«20 августа на объездной в Тюмени Mercedes сбил 32-летнего тюменца, который перебегал дорогу в неположенном месте. Пострадавший скончался в реанимации. По информации источника, за рулем машины был бывший полицейский», — сообщает издание 72.ru.
По данным журналистов, силовик уволился со службы год назад. Он работал в отделе полиции на улице Тульской, расследовал квартирные кражи.
URA.RU направило запрос в пресс-службу следственного управления СК РФ по Тюменской области. Ответ ожидается.
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