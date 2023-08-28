В Тюмени умер пешеход, которого сбил экс-полицейский

29 августа 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Пострадавшего доставили в больницу, но спасти не смогли (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени скончался мужчина, которого на объездной дороге сбил бывший сотрудник полиции за рулем Mercedes. Такую версию произошедшего опубликовали журналисты. «20 августа на объездной в Тюмени Mercedes сбил 32-летнего тюменца, который перебегал дорогу в неположенном месте. Пострадавший скончался в реанимации. По информации источника, за рулем машины был бывший полицейский», — сообщает издание 72.ru. По данным журналистов, силовик уволился со службы год назад. Он работал в отделе полиции на улице Тульской, расследовал квартирные кражи. URA.RU направило запрос в пресс-службу следственного управления СК РФ по Тюменской области. Ответ ожидается.

В Тюмени скончался мужчина, которого на объездной дороге сбил бывший сотрудник полиции за рулем Mercedes. Такую версию произошедшего опубликовали журналисты. «20 августа на объездной в Тюмени Mercedes сбил 32-летнего тюменца, который перебегал дорогу в неположенном месте. Пострадавший скончался в реанимации. По информации источника, за рулем машины был бывший полицейский», — сообщает издание 72.ru. По данным журналистов, силовик уволился со службы год назад. Он работал в отделе полиции на улице Тульской, расследовал квартирные кражи. URA.RU направило запрос в пресс-службу следственного управления СК РФ по Тюменской области. Ответ ожидается.