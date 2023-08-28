28 августа 2023

В Тюмени умер пешеход, которого сбил экс-полицейский

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Пострадавшего доставили в больницу, но спасти не смогли (архивное фото) Фото:

В Тюмени скончался мужчина, которого на объездной дороге сбил бывший сотрудник полиции за рулем Mercedes. Такую версию произошедшего опубликовали журналисты.

«20 августа на объездной в Тюмени Mercedes сбил 32-летнего тюменца, который перебегал дорогу в неположенном месте. Пострадавший скончался в реанимации. По информации источника, за рулем машины был бывший полицейский», — сообщает издание 72.ru.

По данным журналистов, силовик уволился со службы год назад. Он работал в отделе полиции на улице Тульской, расследовал квартирные кражи.

URA.RU направило запрос в пресс-службу следственного управления СК РФ по Тюменской области. Ответ ожидается.

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В Тюмени скончался мужчина, которого на объездной дороге сбил бывший сотрудник полиции за рулем Mercedes. Такую версию произошедшего опубликовали журналисты. «20 августа на объездной в Тюмени Mercedes сбил 32-летнего тюменца, который перебегал дорогу в неположенном месте. Пострадавший скончался в реанимации. По информации источника, за рулем машины был бывший полицейский», — сообщает издание 72.ru. По данным журналистов, силовик уволился со службы год назад. Он работал в отделе полиции на улице Тульской, расследовал квартирные кражи. URA.RU направило запрос в пресс-службу следственного управления СК РФ по Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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