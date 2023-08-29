В Тюмени взлетели цены на кухни и корпусную мебель

Из-за подорожания фурнитуры и материалов в Тюмени почти на 60% выросла стоимость кухонь и корпусной мебели. Об этом корреспондентам URA.RU рассказал Павел Серебряков, директор отделочной компании «Как надо».
«Мебель корпусная сильно подорожала, например, фурнитура Blum теперь стоит на 70% дороже, чем в 2022 из-за сложности ввоза. Также коснулось это фасадов и искусственного камня. Раньше простую кухню через компанию можно было установить за 220-250 тысяч рублей, то сейчас подобный проект обойдется от 350 тысяч и выше», — сообщает Павел Серебряков.
По словам предпринимателя, многим компаниям, производящим мебель, пришлось освоить китайский рынок. Но, для покупателей, которые не готовы отказываться от европейских марок, приходится искать фурнитуру и материалы через третьи страны, из-за чего закономерно растет и цена.
Агентство направило запрос в региональное управление ФАС по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
Ранее агентство писало о том, что в Тюмени подорожали ремонтные работы. За год из-за санкций и повышения цен на импортные материалы стоимость ремонта увеличилась на 40%.
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