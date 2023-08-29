В пресс-службе Пригожина опровергли информацию о похоронах

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Стихийный мемориал у бывшего штаба ЧВК «Вагнер» на улице Розы Люксембург. Екатеринбург, цветы, стихийный мемориал, пригожин евгений
Информация о проведении прощания с Пригожиным не соответствует действительности Фото:
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На Университетской набережной не проходят похороны главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщили в его пресс-службе.

«Информация о проведении прощания на Университетской набережной не соответствует действительности», — рассказали в пресс-службе Пригожина. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

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На Университетской набережной не проходят похороны главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщили в его пресс-службе. «Информация о проведении прощания на Университетской набережной не соответствует действительности», — рассказали в пресс-службе Пригожина. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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