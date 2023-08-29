В пресс-службе Пригожина опровергли информацию о похоронах 29 августа 2023 в 16:45 Размер текста - 17 + Информация о проведении прощания с Пригожиным не соответствует действительности Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина На Университетской набережной не проходят похороны главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщили в его пресс-службе. «Информация о проведении прощания на Университетской набережной не соответствует действительности», — рассказали в пресс-службе Пригожина. Сообщение опубликовано в telegram-канале. На Университетской набережной не проходят похороны главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщили в его пресс-службе. «Информация о проведении прощания на Университетской набережной не соответствует действительности», — рассказали в пресс-службе Пригожина. Сообщение опубликовано в telegram-канале. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям