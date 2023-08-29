В пресс-службе Пригожина опровергли информацию о похоронах

Информация о проведении прощания с Пригожиным не соответствует действительности
новость из сюжетаВ Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина
На Университетской набережной не проходят похороны главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщили в его пресс-службе.
«Информация о проведении прощания на Университетской набережной не соответствует действительности», — рассказали в пресс-службе Пригожина. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.