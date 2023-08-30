Разведчики с фронта записали видеообращение к правительству Курганской области

31 августа 2023 в 09:47 Размер текста - 17 +

Курганские бойцы попросили у правительства региона внедорожник для выполнения боевых задач Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Разведчики из зоны спецоперации на Украине обратились к правительству Курганской области с просьбой помочь в покупке внедорожника для выполнения боевых задач. Видеообращением с корреспондентом URA.RU поделился один из бойцов. «Мы военнослужащие из Курганской области, находящиеся в зоне спецоперации, хотели бы обратиться к своим землякам и правительству региона за помощью. Для более успешного выполнения боевых задач нам остро требуется машина высокой проходимости. Мы очень рассчитываем на вас. Враг будет разбит, победа будет за нами», — сказал курганец в ролике. Ранее URA.RU писало, что военнослужащие из зоны СВО обратились к курганскому заводу и предпринимателям. В своем видеообращении они поблагодарили предприятие за автомобиль «Ниву». Также еще одна машина марки УАЗ была передана бойцам в ЛНР.

Разведчики из зоны спецоперации на Украине обратились к правительству Курганской области с просьбой помочь в покупке внедорожника для выполнения боевых задач. Видеообращением с корреспондентом URA.RU поделился один из бойцов. «Мы военнослужащие из Курганской области, находящиеся в зоне спецоперации, хотели бы обратиться к своим землякам и правительству региона за помощью. Для более успешного выполнения боевых задач нам остро требуется машина высокой проходимости. Мы очень рассчитываем на вас. Враг будет разбит, победа будет за нами», — сказал курганец в ролике. Ранее URA.RU писало, что военнослужащие из зоны СВО обратились к курганскому заводу и предпринимателям. В своем видеообращении они поблагодарили предприятие за автомобиль «Ниву». Также еще одна машина марки УАЗ была передана бойцам в ЛНР.