Разведчики с фронта записали видеообращение к правительству Курганской области

Разведчики из зоны спецоперации на Украине обратились к правительству Курганской области с просьбой помочь в покупке внедорожника для выполнения боевых задач. Видеообращением с корреспондентом URA.RU поделился один из бойцов.
«Мы военнослужащие из Курганской области, находящиеся в зоне спецоперации, хотели бы обратиться к своим землякам и правительству региона за помощью. Для более успешного выполнения боевых задач нам остро требуется машина высокой проходимости. Мы очень рассчитываем на вас. Враг будет разбит, победа будет за нами», — сказал курганец в ролике.
Ранее URA.RU писало, что военнослужащие из зоны СВО обратились к курганскому заводу и предпринимателям. В своем видеообращении они поблагодарили предприятие за автомобиль «Ниву». Также еще одна машина марки УАЗ была передана бойцам в ЛНР.
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