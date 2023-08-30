30 августа 2023

Разведчики с фронта записали видеообращение к правительству Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские бойцы попросили у правительства региона внедорожник для выполнения боевых задач Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Разведчики из зоны спецоперации на Украине обратились к правительству Курганской области с просьбой помочь в покупке внедорожника для выполнения боевых задач. Видеообращением с корреспондентом URA.RU поделился один из бойцов.

«Мы военнослужащие из Курганской области, находящиеся в зоне спецоперации, хотели бы обратиться к своим землякам и правительству региона за помощью. Для более успешного выполнения боевых задач нам остро требуется машина высокой проходимости. Мы очень рассчитываем на вас. Враг будет разбит, победа будет за нами», — сказал курганец в ролике.

Ранее URA.RU писало, что военнослужащие из зоны СВО обратились к курганскому заводу и предпринимателям. В своем видеообращении они поблагодарили предприятие за автомобиль «Ниву». Также еще одна машина марки УАЗ была передана бойцам в ЛНР.

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Разведчики из зоны спецоперации на Украине обратились к правительству Курганской области с просьбой помочь в покупке внедорожника для выполнения боевых задач. Видеообращением с корреспондентом URA.RU поделился один из бойцов. «Мы военнослужащие из Курганской области, находящиеся в зоне спецоперации, хотели бы обратиться к своим землякам и правительству региона за помощью. Для более успешного выполнения боевых задач нам остро требуется машина высокой проходимости. Мы очень рассчитываем на вас. Враг будет разбит, победа будет за нами», — сказал курганец в ролике. Ранее URA.RU писало, что военнослужащие из зоны СВО обратились к курганскому заводу и предпринимателям. В своем видеообращении они поблагодарили предприятие за автомобиль «Ниву». Также еще одна машина марки УАЗ была передана бойцам в ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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