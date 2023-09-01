01 сентября 2023

В Тюмени 9-летняя девочка получила травмы половых органов на детской площадке

© Служба новостей «URA.RU»
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Детские сады. Клипарт. Тюмень, детский сад, детская площадка, забор
Девочка получила травмы, перебираясь через забор Фото:

В Тюмени девятилетняя девочка получила разрыв наружных половых органов, перелезая через забор на детской площадке. Заведующий гинекологическим отделением ОКБ №2 Денис Лапин сообщил, что врачи провели операцию и спасли ребенка.

«Мы смогли ушить разрывы наружных половых органов и дренировать гематому. Затем мы восстановили целостность всех поврежденных органов, сохранив ребенку возможность в будущем иметь детей», — передает слова доктора портал «МегаТюмень». Мать девочки пояснила, что ее дочь получила травмы, играя на детской площадке, когда перебиралась через забор.

Операция прошла без осложнений. Девочка полностью восстановилась.

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В Тюмени девятилетняя девочка получила разрыв наружных половых органов, перелезая через забор на детской площадке. Заведующий гинекологическим отделением ОКБ №2 Денис Лапин сообщил, что врачи провели операцию и спасли ребенка. «Мы смогли ушить разрывы наружных половых органов и дренировать гематому. Затем мы восстановили целостность всех поврежденных органов, сохранив ребенку возможность в будущем иметь детей», — передает слова доктора портал «МегаТюмень». Мать девочки пояснила, что ее дочь получила травмы, играя на детской площадке, когда перебиралась через забор. Операция прошла без осложнений. Девочка полностью восстановилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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