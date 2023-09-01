В Тюмени 9-летняя девочка получила травмы половых органов на детской площадке

В Тюмени девятилетняя девочка получила разрыв наружных половых органов, перелезая через забор на детской площадке. Заведующий гинекологическим отделением ОКБ №2 Денис Лапин сообщил, что врачи провели операцию и спасли ребенка.
«Мы смогли ушить разрывы наружных половых органов и дренировать гематому. Затем мы восстановили целостность всех поврежденных органов, сохранив ребенку возможность в будущем иметь детей», — передает слова доктора портал «МегаТюмень». Мать девочки пояснила, что ее дочь получила травмы, играя на детской площадке, когда перебиралась через забор.
Операция прошла без осложнений. Девочка полностью восстановилась.
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