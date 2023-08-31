Жители Ишима пожаловались, что новую школу достраивали в ночь на 1 сентября. Фото

01 сентября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

В пресс-службе главы города рассказали, какие работы проводились в школе Фото: Размик Закарян © URA.RU В ишимской школе №4 (Тюменская область) с вечера 31 августа в ночь на 1 сентября продолжались строительные работы по подготовке учреждения к открытию. На это пожаловались жители города в соцсетях. В пресс-службе главы Ишима корреспонденту URA.RU объяснили, что на самом деле происходило в учебном заведении. «В 4 школе полным ходом идет строительство даже ночью, подрядчик не успевает, через два часа 1 сентября, через 12 часов линейка, до сих пор не приварен забор, его доваривают. Идут также сварочные работы на одном из крылец запасного выхода, моют кабинеты, коридоры. И все это в ночь. Полная школа учителей и персонала, до утра, возможно, управятся, а может и нет. Назревает вопрос, что делали весь год?» — написано в посте группы «Ишим пере Подслушано» в соцсети «ВКонтакте». Комментаторы с мнением ишимца не согласились. «Весь год работали как пчелки, рядом живем, все было на глазах. Люди стараются, работают. На этом фоне ваш комментарий такой пакостный», — написала Ольга Романенко. «Вам все не так. Люди там все время ночами были, свет постоянно горел. Вы думаете так просто и быстро все в такой большой школе сделать? Они и в дождь там были, и в холод. А вам все не угодишь», — прокомментировала Кристина Никонова. «Языком болтать — не лопатой работать! За год такую школу построить!» — считает Татьяна Налимова. В пресс-службе главы города корреспонденту URA.RU объяснили, что все ремонтные работы к этому моменту были завершены. «Строительных работ, конечно, уже не велось. Только подготовительные работы к открытию. Уже и приемка давно прошла, и школа уже построена, возведена. В последние дни только территория благоустраивалась», — рассказали там. Также, по их словам, само здание было давно готово к эксплуатации, а внутри шло оснащение лабораторий и кабинетов. Фото: группа «Ишим пере Подслушано» в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ишимской школе №4 (Тюменская область) с вечера 31 августа в ночь на 1 сентября продолжались строительные работы по подготовке учреждения к открытию. На это пожаловались жители города в соцсетях. В пресс-службе главы Ишима корреспонденту URA.RU объяснили, что на самом деле происходило в учебном заведении. «В 4 школе полным ходом идет строительство даже ночью, подрядчик не успевает, через два часа 1 сентября, через 12 часов линейка, до сих пор не приварен забор, его доваривают. Идут также сварочные работы на одном из крылец запасного выхода, моют кабинеты, коридоры. И все это в ночь. Полная школа учителей и персонала, до утра, возможно, управятся, а может и нет. Назревает вопрос, что делали весь год?» — написано в посте группы «Ишим пере Подслушано» в соцсети «ВКонтакте». Комментаторы с мнением ишимца не согласились. «Весь год работали как пчелки, рядом живем, все было на глазах. Люди стараются, работают. На этом фоне ваш комментарий такой пакостный», — написала Ольга Романенко. «Вам все не так. Люди там все время ночами были, свет постоянно горел. Вы думаете так просто и быстро все в такой большой школе сделать? Они и в дождь там были, и в холод. А вам все не угодишь», — прокомментировала Кристина Никонова. «Языком болтать — не лопатой работать! За год такую школу построить!» — считает Татьяна Налимова. В пресс-службе главы города корреспонденту URA.RU объяснили, что все ремонтные работы к этому моменту были завершены. «Строительных работ, конечно, уже не велось. Только подготовительные работы к открытию. Уже и приемка давно прошла, и школа уже построена, возведена. В последние дни только территория благоустраивалась», — рассказали там. Также, по их словам, само здание было давно готово к эксплуатации, а внутри шло оснащение лабораторий и кабинетов.