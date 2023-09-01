Бывшая глава курганского сельсовета написала письмо Шумкову из-за вымирающего села

В курганском селе годами ранее закрыли школу, а теперь сокращают работников культуры и досуга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшая глава Таловского сельсовета Юргамышского округа (Курганская область) Лидия Бухарова написала письмо губернатору Вадиму Шумкову и правительству Курганской области с жалобой о вымирании села. В нем она просит обратить внимание на сокращение работников сфер культуры и досуга. Об этом журналисту URA.RU рассказала сама активная жительница.

«Село уничтожается. У нас в Таловке сократили работника клуба, обнадежив тем, что будет приезжать человек из соседнего поселка. Также сократили библиотекаря, молодая женщина с высшим образованием и двумя детьми вышла из декрета, прошла все медосмотры, чтобы выйти работать на полставки, а весной библиотеку закрыли», — говорит Бухарова. В конце письма она добавила слова: «Африканские страны поднимаем, а своих превращаем в дикарей».

С начала 90-х в селе наблюдается стабильный отток населения. Число проживающих в нем за 30 лет сократилось примерно в два раза. По словам бывшей главы сельсовета, годами ранее у них была закрыта относительно новая школа, построенная в 1995 году. Местным жителям приходится возить детей на учебу в села по соседству, а немногие молодые семьи с детьми уезжают из Таловки.



URA.RU направило официальный запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области с просьбой уточнить причины, по которым в селе возникла такая ситуация. Ответ от пресс-службы правительства ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в соседнем Красноуральском сельсовете Юргамышского округа (Курганская область) возник скандал. Глава сельсовета Павел Дмитриев выступал против создания единых муниципальных округов из-за того, что это оставит часть людей на местах без работы. В прошлом году он досрочно сложил полномочия из-за ликвидации сельсовета.