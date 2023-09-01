Курганцам достанутся бонусы от противостояния перевозчиков

Стоимость проезда снижена для детей, которым необходимо добираться до места учебы общественным транспортом (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Курганские перевозчики, которые не участвуют в транспортной реформе, с 1 сентября снизили стоимость проезда на городских автобусах для школьников до 26 рублей. Об этом URA.RU рассказал представитель предпринимателя Виктора Ильина.

«Приняли решение вместе с другими предпринимателями, что с 1 сентября будем возить школьников на всех маршрутах с нерегулируемым тарифом по стоимости 26 рублей за проезд», — рассказал представитель перевозчика. Также добавил, что ограничений для школьников по количеству таких поездок не будет.

По информации из объявлений, размещенных в автобусах, пассажир должен быть пользователем транспортной системы «Электронный проездной — Курган» в категориях «Школьники» и «Школьник малоимущий», которые нуждаются в проезде до места учебы. Еще в объявлении указано, что данная стоимость проезда установлена на маршрутах № 5, 7, 360, 327, 304, 309, 36, 75, 316, 366, 319, 72.

Ранее URA.RU писало, что курганцы получат скидку на проезд за оплату по карте с платежной системой «Мир» при помощи смартфона на базе Android. Скидку в размере семи рублей можно получить, оплатив проезд на городском маршруте с регулируемым тарифом. Такая акция будет действовать до 31 декабря.