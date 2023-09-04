Жителей ЯНАО предупредили об ограничениях судоходства

Власти ЯНАО предупредили об ограничениях работы переправы Салехард — Лабытнанги

В ЯНАО по погодным условиям могут быть изменения в расписании судов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ЯНАО из-за погодных условий возможны периодические закрытия переправы Салехард — Лабытнанги, также до конца навигации ожидаются изменения в работе судов, обслуживающих межгородские маршруты. Об этом сообщает пресс-служба окружного дептранса.

«С наступлением осени и свойственным ей погодными явлениями (туман, порывистый ветер) возможно ограничение в работе судов, следующих по межмуниципальным маршрутам. [В том числе] на паромной переправе вплоть до полного закрытия движения», — сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Ямальцев просят планировать свои поездки с учетом погодных условий. Наблюдать за работой переправы можно в онлайн-режиме.

Ранее URA.RU сообщило, что утром 5 сентября было остановлено паромное движение на переправе Салехард — Лабытнанги. Из-за этого со стороны обоих городов образовались автомобильные пробки.