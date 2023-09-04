04 сентября 2023
03 сентября 2023

Жителей ЯНАО предупредили об ограничениях судоходства

Власти ЯНАО предупредили об ограничениях работы переправы Салехард — Лабытнанги
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Калининграда. Калининград, море, плавание, корабль, порт, рейс, пароход, судно, портовые краны, мореходство
В ЯНАО по погодным условиям могут быть изменения в расписании судов Фото:

В ЯНАО из-за погодных условий возможны периодические закрытия переправы Салехард — Лабытнанги, также до конца навигации ожидаются изменения в работе судов, обслуживающих межгородские маршруты. Об этом сообщает пресс-служба окружного дептранса.

«С наступлением осени и свойственным ей погодными явлениями (туман, порывистый ветер) возможно ограничение в работе судов, следующих по межмуниципальным маршрутам. [В том числе] на паромной переправе вплоть до полного закрытия движения», — сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Ямальцев просят планировать свои поездки с учетом погодных условий. Наблюдать за работой переправы можно в онлайн-режиме.

Ранее URA.RU сообщило, что утром 5 сентября было остановлено паромное движение на переправе Салехард — Лабытнанги. Из-за этого со стороны обоих городов образовались автомобильные пробки.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО из-за погодных условий возможны периодические закрытия переправы Салехард — Лабытнанги, также до конца навигации ожидаются изменения в работе судов, обслуживающих межгородские маршруты. Об этом сообщает пресс-служба окружного дептранса. «С наступлением осени и свойственным ей погодными явлениями (туман, порывистый ветер) возможно ограничение в работе судов, следующих по межмуниципальным маршрутам. [В том числе] на паромной переправе вплоть до полного закрытия движения», — сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Ямальцев просят планировать свои поездки с учетом погодных условий. Наблюдать за работой переправы можно в онлайн-режиме. Ранее URA.RU сообщило, что утром 5 сентября было остановлено паромное движение на переправе Салехард — Лабытнанги. Из-за этого со стороны обоих городов образовались автомобильные пробки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...