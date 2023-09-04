В Тобольске появится парк аттракционов

Жителям пообещали до конца десятилетия завершить создание парка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) будет создан «Менделеев-парк» на территории старого Ландшафтного парка. Это место объединит в себе парк аттракционов, развлекательные площадки и экотропу. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

«[Проект] начнется с создания самого Менделеев-парка с колесом обозрения, при этом на том же самом месте, где когда-то размещалось предыдущее. К монтажу на втором этапе запланированы еще порядка 20 аттракционов. Третьим этапом станет создание экотропы, соединяющей парк с курортом Алемасово, а финалом — строительство „Универсума“ — крытого здания для проведения в нем досуга круглогодично», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Во время прямой трансляции, на которой обсуждался концепт «Менделеева-парка», было озвучено, что высота колеса обозрения достигнет 50 метров. При этом весь парк будет разделен на зоны в соответствии с отраслями, в которых работал ученый Дмитрий Менделеев, то есть химия, физика, геология и другие направления.

Первый этап создания парка начнется в 2025 году. Большинство работ собираются провести в 2026—2027 году, а завершить строительство комплекса планируется к 2030 году.

Ранее URA.RU сообщало, что старинные здания Тобольска также начнут преображаться. Власти совместно с инвесторами планируют создать сеть бутик-отелей в городе на основе исторических и заброшенных домов.