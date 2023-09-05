В Курганской области повторно судят экс-чиновника из-за жилья для сирот

Бывшего сотрудника мэрии судят за превышение должностных полномочий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Щучанском округе Курганской области за превышение должностных полномочий будут судить бывшего сотрудника администрации. Уголовное дело в отношении экс-чиновника за нарушения при приемке жилья для сирот будут рассматривать повторно после апелляции. Информация содержится в системе ГАС «Правосудие».

«Щучанский районный суд. Уголовные дела — первая инстанция. Ст. 286 ч.3 п.в (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)», — говорится в картотеке суда. Информация о подсудимом скрыта. Дело рассматривают повторно — в июне оно было прекращено.

Согласно данным апелляционного суда, подсудимым является бывший председатель комитета по имуществу Щучанского района Сергей Беляев. Как сказано в материалах дела, чиновник подписал акты приема-передачи жилья для сирот без заключения экспертизы о соответствии необходимым требованиям.

Как сообщили URA.RU в прокуратуре, во время первого заседания суд неверно переквалифицировал обвинение экс-чиновнику с превышения служебных полномочий на халатность. Это позволило закрыть уголовное дело за давностью лет. Обвинение добилось, чтобы решение было отменено и дело вернули на рассмотрение в прежнюю инстанцию в другом составе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Щучанском районе сиротам выдали непригодное для проживания жилье. В 2014 году администрация заплатила за квартиры 7,5 млн рублей. СУ СКР возбудило уголовное дело о превышении полномочий.