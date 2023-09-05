В ЯНАО ищут подрядчика для строительства кванториума за 3,5 млрд рублей

06 сентября 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

На строительство детского технопарка потратят почти 3,5 млрд рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти ЯНАО ищут организацию для корректировки проектной документации и строительства детского технопарка в Новом Уренгое. Сумма контракта составляет почти 3,5 миллиарда рублей, говорится на портале «Госзакупок». «Объект закупки — выполнение работ по корректировке проектной документации, выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Кванториум в городе Новый Уренгой. Начальная цена 3 458 775 816,00 рублей», — сказано на сайте. Заказчиком является окружной департамент государственного заказа. Уточняется, что контракт необходимо выполнить до июля 2026 года. Кванториум будет представлять собой четырехэтажное здание, в котором разместятся 11 разных лабораторий, планетарий и интерактивный музей. Там дети смогут изучать проектирование пилотирование. Объект построят в микрорайоне Славянский.

Власти ЯНАО ищут организацию для корректировки проектной документации и строительства детского технопарка в Новом Уренгое. Сумма контракта составляет почти 3,5 миллиарда рублей, говорится на портале «Госзакупок». «Объект закупки — выполнение работ по корректировке проектной документации, выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Кванториум в городе Новый Уренгой. Начальная цена 3 458 775 816,00 рублей», — сказано на сайте. Заказчиком является окружной департамент государственного заказа. Уточняется, что контракт необходимо выполнить до июля 2026 года. Кванториум будет представлять собой четырехэтажное здание, в котором разместятся 11 разных лабораторий, планетарий и интерактивный музей. Там дети смогут изучать проектирование пилотирование. Объект построят в микрорайоне Славянский.