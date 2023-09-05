Артема Исламова исключили за год до окончания депутатского срока Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане не будут организовывать довыборы на освободившееся место в гордуме, которое занимал экс-депутат Артем Исламов. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями.

«Довыборов на место Исламова не будет. Если с момента избрания до момента окончания полномочий остается менее года, то довыборы не назначаются», — объяснил источник.

Новый состав гордумы выберут в сентябре 2024 года. По данным источника, сейчас за округ, на котором работал Исламов, будут отвечать депутаты Игорь Прозоров и Татьяна Федорова. Вопросы по теме были направлены представителям аппарата думы. Информация будет дополнена после получения ответа.

Исламова исключили из думы 6 сентября. По данным прокурора, он в 2020 году в сведениях о доходах занизил доход от ценных бумаг и участия в коммерческих организациях и не указал в справке о доходах за 2020 год сведения о четырех счетах и деньги, поступившие на счет в иностранном банке. До этого Исламова исключили из партии «Единая Россия».