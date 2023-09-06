В Кургане начался суд по делу об упавшей с самоката девочке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане начался судебный процесс над жителем города Константином Белокрыловым. Горожанин, обвиняемый в хулиганстве и причинении побоев ребенку на самокате, своей вины не признал. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

Обвиняемого доставили в суд из СИЗО под конвоем. «Нарушил досуг несовершеннолетней, применив к ней насилие: осуществил захват рукой шеи потерпевшей и сбил ее с самоката», — заявила сторона обвинения. Девочке были причинены боль и телесные повреждения. Обвиняемый своей вины не признал.

Инцидент произошел в середине мая в курганском микрорайоне Солнечном. 12-летняя девочка ехала на самокате, навстречу ей двигалась пара мужчин. Когда ребенок проезжал мимо них, один из прохожих внезапно выставил руку перед ней в качестве преграды. Девочка упала с самоката и получила легкие травмы.

Полиция вычислила мужчину при помощи камер. Его задержали и на время следствия поместили в СИЗО.

На суд не явились свидетели. Сторона обвинения предложила заслушать показания несовершеннолетних и пострадавшей. Защитник подсудимого возражал против оглашения, и суд с ним согласился. Дело отложили, чтобы повторно вызвать в суд свидетеля, которым является педагог девочки.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане катавшаяся на самокате девочка получила травмы. Это произошло после того, как взрослый мужчина создал ей помеху.

Курганец, которого судят за сбитую с самоката девочку, не признал своей вины фото: Валерий Кузнецов