Главный кардиолог УрФО оценил работу Ноябрьской ЦГБ. Фото

Главный кардиолог УрФО побывал в отделениях в Ноябрьской ЦГБ

08 сентября 2023 в 03:46 Размер текста - 17 +

Олег Рейтблат посетил несколько отделений Ноябрьской ЦГБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ноябрьскую центральную городскую больницу (ЦГБ) посетил главный кардиолог УрФО Олег Рейтблат. Во время своего приезда он оценил работу нескольких отделений, а также путь, по которому проходят пациенты с тяжелым диагнозом. Об этом сообщили представители больницы. «Олег Маркович посетил отделения терапевтического стационара, а также отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, оценил путь, который проходит пациент, поступивший с острым нарушением мозгового кровообращения. Для кардиологов, терапевтов и эндокринологов нашей больницы Рейтблат провел лекцию по лечению пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН)», — написали представители больницы в telegram-канале « ЦГБ Ноябрьск». По их словам, сердечная недостаточность — это неуклонно прогрессирующее заболевание с высокой степенью госпитализации. Изменить подобное можно внедрением единых способов диагностики, лечения и реабилитации пациентов. При этом необходимо использовать современные методы и подходы. По этому упор лекции был сделан на качественном динамическом наблюдении пациентов с ХСН для снижения рисков госпитализации. Олег Рейтблат кандидат медицинских наук. С 2015 года он был главным внештатным кардиологом Тюменской области, пока 19 августа 2019 года он не стал замминистром здравоохранения Свердловской области. Рейтблат занял место пятого заместителя, должность которая появилась в связи с обновлением штатного расписания министерства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ноябрьскую центральную городскую больницу (ЦГБ) посетил главный кардиолог УрФО Олег Рейтблат. Во время своего приезда он оценил работу нескольких отделений, а также путь, по которому проходят пациенты с тяжелым диагнозом. Об этом сообщили представители больницы. «Олег Маркович посетил отделения терапевтического стационара, а также отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, оценил путь, который проходит пациент, поступивший с острым нарушением мозгового кровообращения. Для кардиологов, терапевтов и эндокринологов нашей больницы Рейтблат провел лекцию по лечению пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН)», — написали представители больницы в telegram-канале « ЦГБ Ноябрьск». По их словам, сердечная недостаточность — это неуклонно прогрессирующее заболевание с высокой степенью госпитализации. Изменить подобное можно внедрением единых способов диагностики, лечения и реабилитации пациентов. При этом необходимо использовать современные методы и подходы. По этому упор лекции был сделан на качественном динамическом наблюдении пациентов с ХСН для снижения рисков госпитализации. Олег Рейтблат кандидат медицинских наук. С 2015 года он был главным внештатным кардиологом Тюменской области, пока 19 августа 2019 года он не стал замминистром здравоохранения Свердловской области. Рейтблат занял место пятого заместителя, должность которая появилась в связи с обновлением штатного расписания министерства.