07 сентября 2023
06 сентября 2023

Главный кардиолог УрФО оценил работу Ноябрьской ЦГБ. Фото

Главный кардиолог УрФО побывал в отделениях в Ноябрьской ЦГБ
© Служба новостей «URA.RU»
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Краевая клиническая больница. Чита, больница
Олег Рейтблат посетил несколько отделений Ноябрьской ЦГБ Фото:

Ноябрьскую центральную городскую больницу (ЦГБ) посетил главный кардиолог УрФО Олег Рейтблат. Во время своего приезда он оценил работу нескольких отделений, а также путь, по которому проходят пациенты с тяжелым диагнозом. Об этом сообщили представители больницы.

«Олег Маркович посетил отделения терапевтического стационара, а также отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, оценил путь, который проходит пациент, поступивший с острым нарушением мозгового кровообращения. Для кардиологов, терапевтов и эндокринологов нашей больницы Рейтблат провел лекцию по лечению пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН)», — написали представители больницы в telegram-канале « ЦГБ Ноябрьск».

По их словам, сердечная недостаточность — это неуклонно прогрессирующее заболевание с высокой степенью госпитализации. Изменить подобное можно внедрением единых способов диагностики, лечения и реабилитации пациентов. При этом необходимо использовать современные методы и подходы. По этому упор лекции был сделан на качественном динамическом наблюдении пациентов с ХСН для снижения рисков госпитализации.

Олег Рейтблат кандидат медицинских наук. С 2015 года он был главным внештатным кардиологом Тюменской области, пока 19 августа 2019 года он не стал замминистром здравоохранения Свердловской области. Рейтблат занял место пятого заместителя, должность которая появилась в связи с обновлением штатного расписания министерства.

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Ноябрьскую центральную городскую больницу (ЦГБ) посетил главный кардиолог УрФО Олег Рейтблат. Во время своего приезда он оценил работу нескольких отделений, а также путь, по которому проходят пациенты с тяжелым диагнозом. Об этом сообщили представители больницы. «Олег Маркович посетил отделения терапевтического стационара, а также отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, оценил путь, который проходит пациент, поступивший с острым нарушением мозгового кровообращения. Для кардиологов, терапевтов и эндокринологов нашей больницы Рейтблат провел лекцию по лечению пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН)», — написали представители больницы в telegram-канале « ЦГБ Ноябрьск». По их словам, сердечная недостаточность — это неуклонно прогрессирующее заболевание с высокой степенью госпитализации. Изменить подобное можно внедрением единых способов диагностики, лечения и реабилитации пациентов. При этом необходимо использовать современные методы и подходы. По этому упор лекции был сделан на качественном динамическом наблюдении пациентов с ХСН для снижения рисков госпитализации. Олег Рейтблат кандидат медицинских наук. С 2015 года он был главным внештатным кардиологом Тюменской области, пока 19 августа 2019 года он не стал замминистром здравоохранения Свердловской области. Рейтблат занял место пятого заместителя, должность которая появилась в связи с обновлением штатного расписания министерства.
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