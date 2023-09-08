Два легковых автомобиля попали в ДТП на улице Карбышева в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане возле пешеходного перехода на улице Карбышева 8 сентября вечером в ДТП попали два автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

«На улице Карбышева ДТП. Столкнулись два автомобиля, которые получили сильные повреждения», — сообщение очевидцев аварии опубликовано в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото аварии.

На фото видно, что на месте ДТП находится пожарная машина. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Курганской области, чтобы выяснить причины ДТП. Ответ ожидается.

Ранее в Кургане завели уголовное дело на виновника ДТП, которое произошло на пешеходном переходе. У водителя это был второй случай смертельного наезда на пешеходов.