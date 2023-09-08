В Кургане возле пешеходного перехода на улице Карбышева 8 сентября вечером в ДТП попали два автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.
«На улице Карбышева ДТП. Столкнулись два автомобиля, которые получили сильные повреждения», — сообщение очевидцев аварии опубликовано в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото аварии.
На фото видно, что на месте ДТП находится пожарная машина. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Курганской области, чтобы выяснить причины ДТП. Ответ ожидается.
Ранее в Кургане завели уголовное дело на виновника ДТП, которое произошло на пешеходном переходе. У водителя это был второй случай смертельного наезда на пешеходов.
В Кургане на улице Карбышева 8 сентября вечером в ДТП попали два автомобиля рядом с пешеходным переходом
Фото: группа «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/kurgan
В Кургане возле пешеходного перехода на улице Карбышева 8 сентября вечером в ДТП попали два автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «На улице Карбышева ДТП. Столкнулись два автомобиля, которые получили сильные повреждения», — сообщение очевидцев аварии опубликовано в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото аварии. На фото видно, что на месте ДТП находится пожарная машина. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Курганской области, чтобы выяснить причины ДТП. Ответ ожидается. Ранее в Кургане завели уголовное дело на виновника ДТП, которое произошло на пешеходном переходе. У водителя это был второй случай смертельного наезда на пешеходов.