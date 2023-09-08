В Кургане у пешеходного перехода столкнулись два автомобиля. Фото

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Два легковых автомобиля попали в ДТП на улице Карбышева в Кургане Фото:

В Кургане возле пешеходного перехода на улице Карбышева 8 сентября вечером в ДТП попали два автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

«На улице Карбышева ДТП. Столкнулись два автомобиля, которые получили сильные повреждения», — сообщение очевидцев аварии опубликовано в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото аварии.

На фото видно, что на месте ДТП находится пожарная машина. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Курганской области, чтобы выяснить причины ДТП. Ответ ожидается.

Ранее в Кургане завели уголовное дело на виновника ДТП, которое произошло на пешеходном переходе. У водителя это был второй случай смертельного наезда на пешеходов.

В Кургане на улице Карбышева 8 сентября вечером в ДТП попали два автомобиля рядом с пешеходным переходом
В Кургане на улице Карбышева 8 сентября вечером в ДТП попали два автомобиля рядом с пешеходным переходом
Фото:

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В Кургане возле пешеходного перехода на улице Карбышева 8 сентября вечером в ДТП попали два автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «На улице Карбышева ДТП. Столкнулись два автомобиля, которые получили сильные повреждения», — сообщение очевидцев аварии опубликовано в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото аварии. На фото видно, что на месте ДТП находится пожарная машина. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Курганской области, чтобы выяснить причины ДТП. Ответ ожидается. Ранее в Кургане завели уголовное дело на виновника ДТП, которое произошло на пешеходном переходе. У водителя это был второй случай смертельного наезда на пешеходов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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