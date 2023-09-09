09 сентября 2023
08 сентября 2023

В Тюмени подросток пострадал от питбайка, подаренного родителями. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , лежачий полицейский, искусственная неровность
Подросток не смог переехать «лежачего полицейского» и опрокинулся Фото:

В Тюмени на улице Большая Заречная опрокинулся питбайк под управлением 14-летнего подростка. Транспортное средство ему подарили родители в день аварии. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

«Питбайк опрокинулся вчера [9 сентября] в Тюмени. Мототехникой управлял 14-летний подросток. Транспортное средства ему в этот день купили родители, он поехал кататься и, проезжая „лежачий полицейский“, не справился с управлением», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Школьник получил многочисленные ранения. Его доставили в больницу. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

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В Тюмени на улице Большая Заречная опрокинулся питбайк под управлением 14-летнего подростка. Транспортное средство ему подарили родители в день аварии. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону. «Питбайк опрокинулся вчера [9 сентября] в Тюмени. Мототехникой управлял 14-летний подросток. Транспортное средства ему в этот день купили родители, он поехал кататься и, проезжая „лежачий полицейский“, не справился с управлением», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Школьник получил многочисленные ранения. Его доставили в больницу. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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