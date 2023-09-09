Подросток не смог переехать «лежачего полицейского» и опрокинулся
В Тюмени на улице Большая Заречная опрокинулся питбайк под управлением 14-летнего подростка. Транспортное средство ему подарили родители в день аварии. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.
«Питбайк опрокинулся вчера [9 сентября] в Тюмени. Мототехникой управлял 14-летний подросток. Транспортное средства ему в этот день купили родители, он поехал кататься и, проезжая „лежачий полицейский“, не справился с управлением», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Школьник получил многочисленные ранения. Его доставили в больницу. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.
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